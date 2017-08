Flensburg souverän - VfL mit Klatsche

Champions Hockey League Adler Mannheim -

Trinec Champions Hockey League Krakau -

Red Bull München National Rugby League Roosters -

Titans National Rugby League Sea Eagles -

Panthers National Rugby League Storm -

Raiders Premiership Saracens -

Northampton Premiership Wasps -

Sale Pro14 Scarlets -

Southern Kings Pro14 Connacht -

Glasgow National Rugby League Dragons -

Bulldogs National Rugby League Tigers -

Warriors Premiership Leicester -

Bath Premiership Sale -

Newcastle Premiership Bath -

Saracens

Vizemeister SG Flensburg-Handewitt ist mit einem souveränen Erfolg in die neue Saison der Bundesliga gestartet. Die Mannschaft von Trainer-Novize Maik Machulla siegte zum Auftakt am Sonntag mühelos mit 37:23 (19:12) gegen TuS N-Lübbecke und setzte sich vorerst an die Tabellenspitze.

Ähnlich wenig Probleme hatte der ambitionierte SC Magdeburg beim 33:26 (18:12) gegen Aufsteiger TV Hüttenberg, während Altmeister VfL Gummersbach nach dem überraschenden Pokal-K.o. auch einen Fehlstart in der Liga hinlegte. Die Oberbergischen verloren nach einer schwachen zweiten Halbzeit 22:33 (14:16) gegen die HSG Wetzlar. Zudem setzte sich der SC DHfK Leipzig mit 29:26 (14:16) bei GWD Minden durch.

Flensburg dominierte die Partie gegen Lübbecke von Beginn an. Lasse Svan Hansen war mit elf Treffern der erfolgreichste Werfer, auch Rasmus Lauge Schmidt (7), Holger Glandorf und Hampus Wanne (beide 5) waren von der gegnerischen Defensive kaum zu halten. Im Tor glänzte erneut Mattias Andersson, der mit zahlreichen Paraden einer der Garanten für den Sieg des Favoriten war.

Rhein-Neckar Löwen steigen noch ins Geschehen ein

Magdeburg legte den Grundstein für den souveränen Erfolg gegen den Aufsteiger aus Hessen in der ersten Halbzeit. Dort glich die einzig ungeschlagene und beste Rückrundenmannschaft der vergangenen Saison nach anfänglichen Schwierigkeiten zunächst zum 7:7 aus und zog dann auf 18:12 davon.

Am Sonntagnachmittag (15.00 Uhr im LIVETICKER) greift auch Meister Rhein-Neckar Löwen ins Geschehen ein. Nach dem Sieg im Supercup gegen den THW Kiel zählen die Mannheimer auch in dieser Saison wieder zu den großen Favoriten auf den Titel. Zum Auftakt geht es für die Löwen zum TBV Lemgo, Kiel ist erst am Mittwoch (19.00 Uhr/Sky) bei der TuS N-Lübbecke im Einsatz.