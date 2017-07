Barca komplettiert die Klub-WM

Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa Live ATP Newport: Halbfinals National Rugby League So 06:00 Dragons -

Sea Eagles National Rugby League So 08:00 Tigers -

Eels Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale World Matchplay So 14:00 World Matchplay: Tag 2 -

Nachmittags-Session Bucharest Open Women Single So 16:00 WTA Bukarest: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale World Matchplay So 20:30 World Matchplay: Tag 2 -

Abend-Session Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale World Matchplay Mo 20:00 World Matchplay: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 World Matchplay Di 20:00 World Matchplay: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 Jiangxi Open: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 National Rugby League Do 11:50 Panthers -

Bulldogs Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Viertelfinals Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinals National Rugby League Fr 11:50 Eels -

Broncos World Matchplay Fr 20:00 World Matchplay: Viertelfinals National Rugby League Sa 07:00 Knights -

Dragons Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 Jiangxi Open: Halbfinals Swedish Open Women Single Sa 16:00 WTA Bastad: Halbfinals World Matchplay Sa 20:00 World Matchplay: Halbfinals National Rugby League So 06:00 Storm -

Sea Eagles Jiangxi Open Women Single So 10:00 Jiangxi Open: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 13:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 13:30 ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single Di 19:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mi 12:30 ATP Kitzbühel : Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Mi 20:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Do 20:00 Stanford Bank of the West Classic -

Tag 4 National Rugby League Fr 10:00 Dragons -

Rabbitohs Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Fr 13:00 Generali Open -

Halbfinals Citi Open Women Single Fr 19:00 Washington Citi Open: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single Fr 21:00 Stanford Bank of the West Classic: Viertelfinals Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Sa 14:00 Generali Open -

Finale Citi Open Women Single Sa 22:30 Washington Citi Open: Halbfinale Bank of the West Classic Women Single Sa 23:00 Stanford Bank of the West Classic: Halbfinals

Die Teilnehmer am IHF Super Globe in Katar stehen endlich fest. Als letzter Verein gab nun der FC Barcelona seine Zusage an der Klub-WM in der Wüste von Katar.

Nachdem der ägyptische Klub Al Ahly Kairo aufgrund der diplomatischen Krise im arabischen Raum seine Teilnahme abgesagt und auch der ungarische Topklub Veszprem wegen den Feierlichkeiten zu seinem 40-jährigen Vereinsjubiläum auf eine Reise nach Doha verzichtet hatte, sagte nun Barca zu.

Neben den Katalanen rückt auch der tunesische Verein Esperance Sportive Tunis nach. Somit stehen die acht Vereine, die vom 25. bis zum 28. August um den Titel spielen, fest. Einziger Teilnehmer aus Deutschland sind die Füchse Berlin, die sich im vergangenen Jahr den Titel gesichert haben.

Der Spielplan

Viertelfinale am 25. August

FC Barcelona (Spanien) - Esperance Sportive Tunis (Tunesien)

HC Vardar Skopje (Mazedonien) - Naft und Gaz Gachsaran (Iran)

Füchse Berlin (Deutschland) - EC Pinheiros (Brasilien)

Al Sadd (Katar) - Sydney University (Australien)

Halbfinale am 26. August