THW-Keeper Landin ausgezeichnet

Freitag, 02.06.2017

Im Finale am 9. April gegen die SG Flensburg-Handewitt (29:23) hielt Landin 36 Prozent der Würfe auf sein Tor, in der Liga kam er auf eine Quote von rund 33 Prozent. Die Trophäe wird der Olympiasieger vor dem Anpfiff des letzten Saison-Heimspiels des THW am 3. Juni gegen den HC Erlangen (19 Uhr) erhalten. Die Auszeichnung wird Torhüter-Legende und Liga-Justitiar Andreas Thiel vornehmen.

