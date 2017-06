Sieg zum Saisonausklang für DHB-Damen

Donnerstag, 08.06.2017

"Nach einem langen Lehrgang und zum Ende der Saison war dieses Spiel ein guter Abschluss, auch wenn nicht alle Vorgaben umgesetzt wurden", sagte DHB-Sportdirektor Wolfgang Sommerfeld: "Die kämpferische Einstellung hat mir gut gefallen, wir sind im Hinblick auf die WM auf einem guten Weg."

Vom 2. bis 9. Juli beginnt für Biegler und sein Team mit einem Athletik-Lehrgang im österreichischen Sölden die neue Saison mit dem Höhepunkt der Heim-WM im Dezember. Für diese Maßnahme haben Biegler und Sommerfeld bereits 21 Spielerinnen nominiert. Im ersten Länderspiel der WM-Saison geht es am 27. September in Oldenburg in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2018 gegen Litauen.

Die deutschen Tore gegen Dänemark: Anne Hubinger (4), Xenia Smits (3), Lone Fischer (3), Kim Naidzinavicius (3/1), Angie Geschke (2), Julia Behnke (2), Isabell Klein (1), Emily Bölk (1), Stella Kramer (1), Kerstin Wohlbold (1), Svenja Huber (1/1).