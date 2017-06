Nationalkeeper Wolff erwägt Abschied aus Kiel

Dienstag, 06.06.2017

"Mein Berater steht im Austausch mit anderen Vereinen, bei denen die Möglichkeit gegeben wäre, mehr in Spielen der ersten Güteklasse - zum Beispiel K.o.-Matches in der Champions League oder Top-Spiele in der Bundesliga - im Tor zu stehen", sagte der 26-Jährige den Kieler Nachrichten.

Wie die Zeitung berichtete, hat der französische Renommierklub Paris St. Germain seine Fühler nach Wolff ausgestreckt, der erst seit 2016 für den THW spielt. Laut Kiels Manager Thorsten Storm liegt aber kein offizielles Angebot für Wolff vor. Bei PSG, das am Sonntag das Champions-League-Finale knapp gegen Vardar Skopje verlor, spielt auch Nationalmannschaftskapitän Uwe Gensheimer.

Der einstige Serienmeister aus Kiel befindet sich aktuell im Umbruch. Zwar gewannen die Norddeutschen in dieser Saison den DHB-Pokal, doch in der Königsklasse war für die Zebras bereits im Viertelfinale Endstation. In der Bundesliga belegt der THW vor dem letzten Spieltag Rang drei.

