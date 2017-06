Heim-WM: Köln, Hamburg, München und Berlin

Montag, 19.06.2017

Bei der ersten WM, die von gleich zwei Gastgebern gestaltet wird, waren bislang sechs mögliche Spielorte in Deutschland gehandelt worden, nun sind die Arenen in Mannheim und Kiel offenbar aus dem Rennen.

Gespielt wird laut Kreis Ab in der 13.000 Zuschauer fassenden Barclaycard Arena in Hamburg und der Olympiahalle in München (12.463 Zuschauer). Zudem stand bereits fest, dass das Eröffnungsspiel in Berlin (Mercedes-Benz Arena, 13.000 Zuschauer) stattfinden wird. Das Finale wird in der Royal Arena in Kopenhagen ausgetragen (Fassungsvermögen: 14.500 Zuschauer).

Die deutsche Vorrundengruppe wird demnach in der Lanxess Arena in Köln ausgetragen. Die 19.500 Zuschauer fassende Halle ist Austragungsort des Final Four der Handball-Champions-League.

Insgesamt werden 24 Teams an der WM teilnehmen. Bisher fest dabei sind Deutschland und Dänemark, dazu Weltmeister Frankreich.

