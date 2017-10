9. HBL-Spieltag: Füchse verlieren erstmals

Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Tag 1 Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Tag 2 Basketball Champions League Zielona Gora -

Bonn Basketball Champions League Teneriffa -

Ludwigsburg NBA Celtics @ Cavaliers NBA Rockets @ Warriors Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Tag 3 BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Tag 3 Basketball Champions League Bayreuth -

Strasbourg Basketball Champions League Sassari -

EWE Baskets NBA Timberwolves @ Spurs BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Viertelfinale European Challenge Cup Gloucester -

Agen NHL Lightning @ Blue Jackets NBA Knicks @ Thunder If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Viertelfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Viertelfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Viertelfinale German Darts Masters German Darts Masters -

Tag 1 European Rugby Champions Cup Scarlets -

Bath NBA Cavaliers @ Bucks If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Halbfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Halbfinale German Darts Masters German Darts Masters: Tag 2 -

Session 1 Kremlin Cup Men Single ATP: Moskau -

Halbfinals BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Finale German Darts Masters German Darts Masters: Tag 2 -

Session 2 European Rugby Champions Cup Saracens -

Ospreys European Challenge Cup Stade Francais -

London Irish NBA Warriors @ Grizzlies WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 1 BSL Fenerbahce -

Gaziantep If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Finale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Finale European Open Men Single ATP Antwerpen: Finale ACB Real Madrid -

Malaga NBA Hawks @ Nets NHL Canucks @ Red Wings WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 2 NBA Warriors @ Mavericks WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 3 Basketball Champions League Riesen Ludwigsburg -

Neptunas Basketball Champions League Bonn -

Nymburk NHL Oilers @ Penguins NBA Knicks @ Celtics WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 4 Basketball Champions League Petrol Olimpija -

Medi Bayreuth Basketball Champions League EWE Baskets -

Karsiyaka NBA Pacers @ Thunder WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 5 -

Session 1 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 5 -

Session 2 European Championship European Darts Championship: Tag 1 NBA Celtics @ Bucks NHL Stars @ Oilers European Championship European Darts Championship: Tag 2 -

Session 1 European Championship European Darts Championship: Tag 2 -

Session 2 Pro14 Connacht -

Munster Premiership Sale -

Exeter NBA Thunder @ Timberwolves European Championship European Darts Championship: Tag 3 NBA Cavaliers @ Pelicans

Die Saison 2017/2018 ist in vollem Gange. Die Füchse Berlin musste gegen den TSG Hannover-Burgdorf seine erste Niederlage hinnehmen und wurde von der Tabellenspitze verdrängt. Neuer Spitzenreiter sind die punktgleichen Rhein-Neckar Löwen. Rekordmeister THW Kiel steckt in der Krise.

Wann beginnt die Handball-Bundesliga 2017/18?

Die Saison 2017/18 der HBL beginnt Ende August. Die ersten Spiele finden dabei am 24. August 2017 statt. Der erste Spieltag wird dann am 27. August fortgesetzt.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Welche wichtigen Daten gibt es in der HBL-Saison 2017/18?

Bereits einen Tag vor dem ersten Spieltag beginnt findet der Super Cup zwischen dem deutschem Meister und dem DHB-Pokal-Sieger statt. Wiederum vier Tage zuvor startet der DHB-Pokal in die neue Saison.

Der Januar 2018 ist in der HBL aufgrund der Europameisterschaft in Kroatien komplett spielfrei. Das erste HBL-Spiel im Jahr 2018 ist das Allstar-Game am 2. Februar 2018. Das Final Four im DHB-Pokal steigt Anfang Mai 2018, am 3. Juli 2018 findet der 34. und letzte Spieltag der HBL statt.

Datum Event 19.-20. August 2017 1. Spieltag DHB-Pokal 23. August 2017 DHB-Supercup 24.-27. August 2017 1. Spieltag Handball-Bundesliga 12.-28. Januar 2018 EM in Kroatien 2. Februar 2018 Allstar-Game 3. Juni 2018 34. Spieltag Handball-Bundesliga

Welche neuen Regeln gibt es in der Handball-Bundesliga 2017/18

Das Handball-Regelwerk ändert sich zur neuen Spielzeit nicht, auf der Platte müssen sich die Fans also nicht auf Veränderungen einstellen. Anders verhält es sich mit der Spieltagsregelung. So werden die Spiele in der HBL künftig nur noch donnerstags und sonntags, sowie in Ausnahmefällen Samstag ausgetragen.

Zudem gibt es eine neue Aufstiegs- und Abstiegsregelung. Statt bisher drei werden künftig nur noch zwei Teams aus der HBL in die 2. Bundesliga absteigen und nur noch zwei Vereine dürfen den Weg ins Oberhaus antreten.

Tag Anwurfzeit Anzahl Partien Donnerstag 19.00 Uhr 4 Samstag 20.30 Uhr nach Bedarf Sonntag 12.30 Uhr 4 Sonntag 15.00 Uhr 1

Wo kann ich die Handball-Bundesliga live im TV sehen?

Wie in der Fußball-Bundesliga gibt es auch beim Handball ein neues Rechte-Paket für die Live-Übertragung der HBL. Sport1 verlor die Rechte komplett und wird in der Saison 2017/18 keine Live-Spiele mehr anbieten. Die HBL hat sich mit Sky sowie ARD und ZDF auf das bislang größte Übertragungspaket der Geschichte geeinigt. Dieses soll sechs Jahre gelten.

Wie genau die Übertragung bei Sky - das Unternehmen zeigte bislang die EHF Champions League - aussieht, ist noch nicht ganz klar. In einem Statement ließ der Pay-TV-Sender verlauten, dass mindestens zwei Drittel aller Partien live übertragen werden. Angestrebt ist aber eine Übertragung von allen 306 Partien. Ob diese dann im TV oder teilweise nur online gezeigt werden, ist ebenfalls unklar. Zudem ist geplant, dass vier Spiele im frei empfangbaren Sky Sport News HD gezeigt werden. Zudem wird Ex-Nationalspieler Stefan Kretschmar jeweils am Sonntag von 17 bis 18 Uhr in "Kretschmar - der Handball-Talk" mit drei Gästen ausgewählte Szenen des Spieltags besprechen.

Bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ist die Sachlage etwas klarer. Die ARD, oder eines der Dritten Programme, übertragt in der Saison 2017/18 bis zu zwölf Spiele live und in voller Länge. Zudem überträgt die ARD das Final Four des DHB-Pokals live.

Darüber hinaus werden ARD und ZDF regelmäßig ausführliche Zusammenfassungen aller Spiele zeigen. Bei der ARD soll beispielsweise die HBL in der Sportschau am Sonntag ein fester Bestandteil werden.

Der 9. Spieltag der Handball Bundesliga

Datum Begegnung Ergebnis 12.10.2017 THW Kiel - FRISCH AUF! Göppingen 28:23 (13:9) 12.10.2017 TuS N-Lübbecke - MT Melsungen 19:22 (11:12) 12.10.2017 TV 05/07 Hüttenberg - Die Eulen Ludwigshafen 28:27 (15:15) 12.10.2017 VfL Gummersbach - TBV Lemgo 30:37 (13:16) 12.10.2017 SG Flensburg Handewitt - TV 1898 Stuttgart 28:17 (12:10) 15.10.2017 TSV Hannover-Burgdorf - Füchse Berlin 33:27 (17:14) 15.10.2017 HSG Wetzlar - Rhein-Neckar Löwen 24:31 (10:14) 15.10.2017 GWD Minden - HC Erlangen 33:22 (16:8) 15.10.2017 SC Magdeburg - DHfK Leipzig 37:31 (18:13)

Die aktuelle Tabelle der Handball-Bundesliga

Platz Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Punkte 1 Rhein-Neckar Löwen 9 8 0 1 277:222 55 16:2 2 Füchse Berlin 9 8 0 1 273:242 31 16:2 3 TSV Hannover-Burgdorf 10 7 0 3 283:273 10 14:6 4 SG Flensburg-Handewitt 9 6 1 2 262:222 40 13:5 5 MT Melsungen 9 6 1 2 243:234 9 13:5 6 SC Magdeburg 9 6 0 3 281:248 33 12:6 7 DHfK Leipzig 9 5 1 3 239:237 2 11:7 8 THW Kiel 9 5 0 4 259:242 17 10:8 9 TBV Lemgo 9 4 2 3 242:243 -1 10:8 10 HSG Wetzlar 9 3 2 4 235:223 12 8:10 11 GWD Minden 9 2 3 4 224:241 -17 7:11 12 Frisch Auf! Göppingen 8 1 4 3 212:213 -1 6:10 13 TVB 1898 Stuttgart 9 3 0 6 216:239 -23 6:12 14 Die Eulen Ludwigshafen 9 2 1 6 226:243 -17 5:13 15 TV 05/07 Hüttenberg 9 1 3 5 232:252 -20 5:13 16 HC Erlangen 9 2 1 6 213:254 -41 5:13 17 VfL Gummersbach 9 2 0 7 230:257 -27 4:14 18 TuS N-Lübbecke 9 0 1 8 192:254 -62 1:17

Die TV-Übertragungen im Überblick:

Sender TV-Art Live-Spiele Zusammenfassungen Sky Pay-TV bis zu 306 Ja Sky Sport News HD Free-TV 4 Ja ARD und Dritte Programme Free-TV bis zu 12 Ja ZDF Free-TV keine Ja

Wo kann ich die Handball-Bundesliga im Livestream sehen?

Neben den Fernsehrechten haben sich Sky sowie ARD und ZDF auch die Online-Rechte für die kommenden Jahre gesichert. Bei Sky laufen alle Spiele, die auch im Fernsehen gezeigt werden, ebenfalls auf dem hauseigenen Streamingdienst SkyGo. Weiterhin ist es möglich, dass einige Partien nur auf SkyGo übertragen werden. Auf Tablets und Smartphones kann in diesem Fall die SkyGo-App bei iTunes (für Apple-Geräte) und im Google Play Store (für Android-Geräte) heruntergeladen werden.

Genauso verhält es sich mit den Livestreams von ARD und ZDF. Diese können über die hauseigene Mediathek am Computer, Laptop oder einem mobilen Endgerät gestreamt werden. Für Tablet und Smartphone kann die ARD Mediathek im bei iTunes oder Google Play heruntergeladen werden. Die App des ZDF ist ebenfalls bei iTunes und Google Play erhältlich.

Wer ist aktueller Meister der Handball-Bundesliga?

Wie schon beim Premierentitel in der Saison 2015/16 sicherten sich die Rhein-Neckar Löwen auch in der Saison 2016/17 den Titel in der Handball-Bundesliga gesichert. Dabei machten die Mannheimer die Meisterschaft innerhalb von wenigen Tagen durch Siege gegen die ärgsten Verfolger SG Flensburg-Handewitt und THW Kiel perfekt. Flensburg wurde in der Abschlusstabelle Zweiter vor den Kielern.

Die Abschlusstabelle 2016/17:

Platz Team Siege Unentschieden Niederlagen Punkte 1 Rhein-Neckar Löwen 30 1 3 61:7 2 SG Flensburg-Handewitt 28 2 4 58:10 3 THW Kiel 16 1 7 53:15 4 Füchse Berlin 23 5 6 51:17 5 SC Magdeburg 23 5 6 51:17 6 HSG Wetzlar 20 1 13 41:27 7 MT Melsungen 18 2 14 38:30 8 SC DHfK Leipzig 16 3 15 35:33 9 HC Erlangen 14 0 20 28:40 10 FRISCH AUF! Göppingen 12 3 19 27:41 11 TSV Hannover-Burgdorf 11 2 21 24:44 12 TSV GWD Minden 11 2 21 24:44 13 TBV Lemgo 10 3 21 23:45 14 TVB Stuttgart 10 3 21 23:45 15 VfL Gummersbach 10 2 22 22:46 16 Bergischer HC 10 2 22 22:46 17 HBW Balingen-Weilstetten 7 3 24 17:51 18 HSC 2000 Coburg 6 2 26 14:54

Wer ist Rekordmeister der Handball-Bundesliga?

Vor allem durch die Dominanz nach der Jahrtausendwende hat sich der THW Kiel zum unumstrittenen Rekordmeister der Handball-Bundesliga aufgeschwungen. Seit dem Jahr 2000 holten die Zebras alleine zwölf Titel. Insgesamt haben die Kieler gar 20 Meisterschaften eingefahren. Schärfster Verfolger des THW ist ist der VfL Gummersbach, der lange selbst Rekordmeister war. Allerdings fuhrt der VfL seit 1991 keinen Titel mehr ein und musste den Rang dementsprechend abgeben.

Alle Meister der Handball-Bundesliga:

Verein Deutsche Meisterschaften THW Kiel 20 VfL Gummersbach 12 FRISCH AUF! Göppingen 9 TV Großwallstadt 6 SV Polizei Hamburg 4 TUSEM Essen 3 TBV Lemgo 2 SG Wallau/Massenheim 2 GWD Minden 2 Berliner SV 1892 2 Rhein-Neckar Löwen 2 HSV Hamburg 1 SG Flensburg-Handewitt 1 SC Magdeburg 1 SG Leutershausen 1

Welche Teams spielen in der Handball-Bundesliga?

Mit dem Bergischen HC, der HBW Balingen-Weilstetten und dem HSC 2000 Coburg mussten drei Teams nach der Saison 2016/17 den bitteren Weg in 2. Bundesliga antreten. An ihrer statt starten in der kommenden Saison TuS N-Lübbecke, der TV 05/07 Hüttenberg sowie die TSG Ludwigshafen-Friesenheim in der höchsten deutschen Spielklasse. Neben den drei neuen sind die ersten 15 Teams der Abschlusstabelle der vergangenen Saison ebenfalls dabei.

Die neue Auf- und Abstiegsregelung

siehe http://www.kicker.de/news/handball/startseite/703440/artikel_diese-regel-neuerungen-spalten-die-bundesliga.html

Größere Kader