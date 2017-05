Flensburg erklärt Titelrennen für beendet

Dienstag, 30.05.2017

"Das tut mehr weh als normal", fluchte Trainer Ljubomir Vranjes schon im Anschluss an das Spiel. Auch Tage später ist die Laune in Flensburg nicht besser geworden. Mit drei verbliebenen Partien und drei Punkten Rückstand scheint das Meisterschaftsrennen so gut wie gelaufen.

In Flensburg ist die Hoffnung zumindest verschwunden. "Ich bin Optimist. So bin ich geboren und erzogen worden. Aber drei Punkte Rückstand sind echt viel", stellte Kentin Mahe fest. Für Holger Glanzdorf geht es nur noch darum, "die Saison seriös zu Ende zu bringen".

SG Flensburg-Handewitt im Steckbrief