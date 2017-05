Meister Bietigheim verliert auch Final-Rückspiel

Samstag, 13.05.2017

Bietigheims Sportdirektor Gerit Winnen sprach von einer "langen und sehr erfolgreichen Europapokalreise. Dass wir bei unserem ersten europäischen Auftritt in der Vereinsgeschichte unserer Frauen auf Anhieb das Finale erreicht haben, ist unbeschreiblich."

Wie beim Hinspiel hielt die SG auch in Russland in einer umkämpften Begegnung lange Zeit sehr gut mit, biss sich gegen Ende aber häufiger an der Abwehr der Gastgeberinnen die Zähne aus. Susann Müller und Nina Müller waren mit jeweils fünf Treffern am erfolgreichsten für den Bundesligisten. Für Rostow ist es der zweite internationale Erfolg nach dem Triumph im IHF-Pokal der Pokalsieger 1990.

