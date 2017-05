Europameister Häfner und Weinhold fallen aus

Dienstag, 02.05.2017

Häfner (TSV Hannover-Burgdorf) und Weinhold (THW Kiel) sind erkrankt und traten daher nicht die Reise nach Ljubljana an. Damit reduziert sich das Aufgebot von Bundestrainer Christian Prokop auf 16 Spieler.

"Wir sind taktisch so vorbereitet, dass wir das wegstecken können. Es gibt einen Plan", sagte Prokop nach dem Abschlusstraining in Slowenien am Dienstag. Das Rückspiel steht am kommenden Samstag 16.10 Uhr/ARD) in Halle/Westfalen an.

