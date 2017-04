Metzingen im Halbfinale gescheitert

Samstag, 15.04.2017

Das Hinspiel in Tübingen hatte Rostow mit 29:18 gewonnen.

"Leider hat es für einen Sieg nicht gereicht, aber ihr habt alles gegeben, Mädels", schrieb Nationalspielerin Loerper aus der Heimat via Instagram: "Wir können stolz auf unsere Leistung sein."

Dagegen darf die SG BBM Bietigheim mit den Finalplanungen beginnen. Der Bundesliga-Tabellenführer tritt nach dem 38:27 im Hinspiel gegen Nyköbing Falster HB am Ostersonntag zum Rückspiel in Dänemark an.

