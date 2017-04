Duvnjak: "Knie geht es nicht gut"

Montag, 03.04.2017

Im Gespräch mit den Kieler Nachrichten gab der kroatische Nationalspieler zu, dass er in der Champions League trotz Schmerzen unbedingt spielen wollte, um den Teamgedanken zu stärken. Duvnjak leidet seit geraumer Zeit an einer chronischen Überbelastung der Patellasehne.

Nun muss der Spieler gemeinsam mit seinem Arbeitgeber zwischen kurzzeitigem Erfolg und langfristigen Heilungschancen abwägen. Das Pokal-Final-Four in einer Woche, das Viertelfinale gegen Barcelona in der Champions League und im Januar 2018 die Europameisterschaft in der kroatischen Heimat könnten gleichermaßen in Gefahr geraten.

Verpassen möchte der Kieler gar kein Event, plant momentan nur von Tag zu Tag, von Spiel zu Spiel. "Ich arbeite viel mit unserem Athletiktrainer Hinrich Brockmann. Seit Paris habe ich nicht mehr gespielt, gar nicht trainiert. Irgendwann ging es dann meinem ganzen Körper langsam besser. Aber meinem Knie geht es nicht gut."

Die EM in Kroatien wolle er dennoch unbedingt spielen. Wie das zu stemmen sein soll, weiß momentan niemand so richtig.

Domagoj Duvnjak im Steckbrief