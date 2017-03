Kiel löst Pflichtaufgabe gegen Gummersbach

Mittwoch, 08.03.2017

Das vom künftigen Bundestrainer Christian Prokop betreute Überraschungsteam SC DHfK Leipzig bezwang Schlusslicht HSC 2000 Coburg 33:28 (18:14) und verbesserte sich auf den sechsten Rang.

Kiel wurde von überforderten Gummersbachern nur selten vor Probleme gestellt und sorgte bereits in der ersten Halbzeit für die Vorentscheidung. Top-Scorer der Kieler war Lukas Nilsson mit sieben Toren. Nikola Bilyk, dessen Vertragsverlängerung in Kiel bis 2022 kurz vor Spielbeginn per Videobotschaft verkündet worden war, steuerte sechs Tore bei.

Alle Handball-News im Überblick