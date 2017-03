CL-Kracher zwischen Kiel und Löwen terminiert

Montag, 13.03.2017

Die SG Flensburg-Handewitt tritt zudem am 26. März (15.00 Uhr) beim HC Brest in Weißrussland an, das Rückspiel vor eigenem Publikum findet am 2. April (19.30 Uhr) statt.

Aufgrund des Hinspiel-Termins in Kiel muss das schon einmal verlegte Bundesliga-Spiel der Löwen beim TBV Lemgo erneut verschoben werden. Möglich ist nun eine Verlegung auf den ursprünglichen Spieltermin, den 25. März.

Der THW Kiel im Steckbrief