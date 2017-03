Sprenger wird THW-Jugend-Koordinator

Freitag, 10.03.2017

Sprenger wird also in engem Austausch mit Nachwuchs-Koordinator Klaus-Dieter Petersen und THW-Trainer Alfred Gislason stehen. Er trägt Verantwortung für die Weiterentwicklung der Perspektivspieler aus dem erweiterten Profi-Kader, wird die U23 der Kieler coachen und als Co-Trainer beim Kooperationspartner TSV Altenholz fungieren.

"Kiel ist für mich inzwischen zur zweiten Heimat geworden. Ich freue mich, dass ich meine Erfahrung und meine Begeisterung für den Handball jetzt an junge THW-Talente weitergeben und ihnen auf ihrem Weg helfen kann", sagte Sprenger: "In meiner Karriere habe ich viel erlebt und noch mehr gelernt. Davon sollen jetzt diejenigen profitieren, die die Zukunft unseres Sports sind."

Auch Gislason ist glücklich, weiterhin mit Sprengi zusammenarbeiten zu dürfen: "Er ist ein absoluter Teamplayer und weiß, wie lang und hart der Weg vom Talent zum erfolgreichen Handballer ist. Er hat 15 Jahre lang alles kennengelernt, was einen Profi in unserem Sport ausmacht. Dass er dieses Wissen nun an die nächste Generation weitergibt, ist ein Riesen-Gewinn für den THW Kiel."

Sprenger wechselte 2009 vom SC Magdeburg nach Kiel. Er absolvierte 86 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft.

