Melsungen verliert in Lissabon

Samstag, 25.03.2017

Ein Punktgewinn am 1. April gegen das bislang sieglose Schlusslicht Cocks Riihimäki aus Finnland reicht den Nordhessen jedoch aus, um die Runde der besten acht Teams zu erreichen.

Der Gruppensieg rückte nach einer schwachen zweiten Halbzeit allerdings in die Ferne. Damit droht Melsungen im Viertelfinale ein deutsches Duell mit den Füchsen Berlin, Frisch Auf Göppingen oder dem SC Magdeburg. Alle drei Teams führen ihre Gruppen an. Magdeburg feierte am Samstag gegen KIF Kolding Kopenhagen mit 36:24 (19:12) seinen vierten Sieg.

Das Final Four findet am 20. und 21. Mai in Göppingen statt.

