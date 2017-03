Cervar wieder Kroatien-Coach

Dienstag, 14.03.2017

Cervar, der als Nationalcoach Mazedoniens noch einen Vertrag bis 2020 besaß, löste seinen Kontrakt in beidseitigem Einvernehmen auf, um wieder an der Seitenlinie seines Heimatlandes zu stehen. Der 66-Jährige ersetzt damit Zeljko Babic, der nach der WM in Frankreich im Januar entlassen wurde.

"Ich habe mich für Kroatien entschieden. Für das Land, in dem ich geboren wurde. Für das Land, in dem meine Familie lebt. Für das Land, in dem ich als Handball-Trainer meine größten Erfolge hatte", wird Cervar in der Pressemitteilung der Mazedonier zitiert.

Cervar hatte die kroatische Auswahl bereits zwischen 2002 und 2010 betreut. Unter seiner Leitung holten die Kroaten 2003 den WM-Titel und Gold bei den Olympischen Spielen 2004.

