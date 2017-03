Kohlbacher verpasst Prokop-Premiere

Dienstag, 14.03.2017

Der 21 Jahre alte Kreisläufer laboriert an einem grippalen Infekt und wird auf Anraten des Mannschaftsarztes vom Bundesligisten HSG Wetzlar nicht zur deutschen Nationalmannschaft reisen, die am Wochenende zwei Länderspiele gegen Schweden bestreitet. Das teilte die HSG am Dienstag mit.

Prokop, dessen Arbeitspapiere beim DHB eigentlich erst ab dem 1. Juli 2017 gültig sind, wird die deutsche Mannschaft dank einer kurzfristigen Freigabe seines Klubs SC DHfK Leipzig betreuen.

Nach dem ersten Testspiel am Samstag in Göteborg wird Prokop beim Tag des Handballs in Hamburg am Sonntag (17.30 Uhr) sein Heimdebüt als Bundestrainer geben.

