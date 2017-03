CL: Thüringer HC mit Niederlage raus

Samstag, 11.03.2017

Nach zwei Siegen und einem Remis in insgesamt zehn Begegnungen belegten die Thüringerinnen am Ende den fünften Platz in der Sechsergruppe. Schon vor der Partie in Skopje war klar, dass der THC keine Chance mehr auf das Erreichen des Viertelfinales hatte. Der HC Leipzig war bereits in der Vorrunde gescheitert.

Erneut beste Werferin des THC war mit sieben Treffern die tschechische Nationalspielerin Iveta Luzumova, die den Verein zum Saisonende in Richtung Ligarivale Neckarsulmer Sportunion verlassen wird.

