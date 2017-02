Bietigheim bleibt auf Titelkurs

Mittwoch, 08.02.2017

Bietigheim bleibt damit ungeschlagen und führt die Bundesliga-Tabelle mit 26:0 Punkten vor der TuS Metzingen (22:4) und dem Thüringer HC (22:4) an. Metzingen gewann am Mittwoch gegen Aufsteiger Neckarsulmer SU mit 37:30 (24:16).

Im Anschluss an die Partie in Bietigheim wurde das Final Four im DHB-Pokal am 27./28. Mai an gleicher Stelle ausgelost. Im Halbfinale trifft Gastgeber Bietigheim auf den Buxtehuder SV, den zweiten Finalisten ermitteln Thüringen und Metzingen. Vorjahressieger HC Leipzig war im laufenden Wettbewerb bereits in der zweiten Runde an Buxtehude gescheitert.

Alle Handball-News