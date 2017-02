No Name als Vranjes-Nachfolger?

Donnerstag, 23.02.2017

"Wir sind durchaus in der Lage und haben auch Mut, sogenannte No Names vielleicht in Erwägung zu ziehen. Ich schieße nicht mit der Schrotflinte durch Europa und schaue, wo irgendwo ein Trainer frei ist, sondern: Wir schauen, wo es passt", sagte SG-Boss Dierk Schmäschke gegenüber NDR-Info: "Maik Machulla spielt eine wichtige Rolle in den Überlegungen."

Klar ist: Der eigentliche Wunschkandidat Christian Berge wird nicht nach Flensburg wechseln. Er hat seinen Kontrakt als Nationaltrainer in Norwegen verlängert. Somit könnte tatsächlich der bisherige Flensburg-Co-Trainer Machulla den Job übernehmen.

Vranjes wird zur neuen Saison Coach beim ungarischen Spitzenklub Veszprem. Gleichzeitig wird der 43-Jährige Nationaltrainer Ungarns.

