Handballer müssen "überall noch draufpacken"

Was geht einem Gegner von Andreas Wolff als letztes durch den Kopf? Sein Fuß. Grüße an Spanien

10/10

Und last but not least: Wenn die Spanier heute schlafen gehen, schauen sie, ob Andreas Wolff unter dem Bett liegt

