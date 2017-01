Medien: Prokop folgt auf Sigurdsson

Dienstag, 24.01.2017

Von der DHfK Leipzig zum DHB. Was sich in den letzten Wochen angedeutet hat, scheint nun Realität zu werden. Wie die SportBild berichtet, wird Christian Prokop neuer Bundestrainer der Handball-Nationalmannschaft. Er folgt damit auf Dagur Sigurdsson.

Der Isländer wird das deutsche Team nach dem WM-Aus verlassen, Mitte April soll Prokop übernehmen. Er spielt noch das Final Four mit Leipzig am 8. und 9. April, um anschließend an Michael Biegler zu übergeben. Dieser coacht bis dahin die Frauen-Nationalmannschaft Deutschlands.

"Der DHfK wird Christian Prokop nicht die Zukunft verbauen", konnte Stefan Kretzschmar, Aufsichtsratsmitglied in Leipzig, gegenüber SportBild nicht bestätigen, deutete aber bereits eine Richtung an.

All Mehrsport-News