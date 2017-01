DHB-Chef Michelmann kritisiert Politik

Donnerstag, 05.01.2017

Der deutsche Handball-Boss sagte der BILD: "Schön, dass sich unsere Politik so mit dem Doping in Russland beschäftigt. Es wäre aber auch schön, wenn sie sich ebenso intensiv mit den TV-Rechten in Deutschland beschäftigen würde."

Die Kritik des 57-Jährigen bezieht sich konkret auf die sogenannte TV-Schutzliste, über die die Ministerpräsidenten der Bundesländer entscheiden. Auf dieser Liste werden alle sportlichen Events festgehalten, welche in Deutschland frei empfangbar sein müssen. Die Handball-WM gehört nicht dazu.

Erlebe ausgewählt Handball-Spiele live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Auch Thomas Langheinrich, Präsident der Landesmedienanstalt Baden-Württemberg, äußerte sich zu den Vorwürfen: "Man kann nicht einfach einen Schalter umlegen - aber das rechtlich aufwendige Verfahren lässt sich sicher meistern."

Michelmann bleibt allerdings dennoch optimistisch, was die TV-Rechte zur WM angeht. "Ich freue mich über jeden Tag, den die Lösung eher präsentiert werden kann. Ich bin guter Hoffnung, dass der deutsche Handball-Fan Live-Bilder zu sehen bekommt", erklärte der DHB-Präsident .

Alle Handball-News im Überblick