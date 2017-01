Prokop traut DHB-Team WM-Medaille zu

Freitag, 20.01.2017

Die Mannschaft von Dagur Sigurdsson knüpfe momentan "nahtlos an die in jüngster Vergangenheit begeisternden Auftritte an", sagte Prokop: "Vor allem der positive Teamgeist und die sehr variabel angelegte Spielweise sind entscheidende Punkte für den Erfolg."

Auch die Zusammensetzung der Mannschaft sei ein entscheidender Faktor. "Mir gefällt die Mischung", sagte Prokop: "Erfahrene Spieler, denen kaum Fehler unterlaufen, die großen Respekt innerhalb des Teams und vor allem beim Gegner genießen und junge, sehr erfolgshungrige Spieler, die mit ihrem Einsatz begeistern."

Prokop, in der vergangenen Bundesliga-Spielzeit als "Trainer der Saison" ausgezeichnet, gilt als absoluter Wunschkandidat des Deutschen Handballbundes (DHB). Sigurdsson wird nach der WM Nationaltrainer Japans.

