Ohne Pekeler und Glandorf in die Vorbereitung

Donnerstag, 22.12.2016

Bis zum Vorabend des deutschen Auftaktspiels gegen Ungarn muss Sigurdsson dann Aufgebot noch um zwei weitere Akteure reduzieren. "Die 16 Spieler für Frankreich habe ich noch nicht im Kopf", sagte der 43-Jährige: "Wie die Zusammenstellung des Kaders ausschaut, werden wir während der Vorbereitung sehen."

Während des Turniers sind noch zwei Wechsel mit Spielern des erweiterten 28er-Kaders möglich, den der DHB am 12. Dezember gemeldet hatte. In diesen hatte Sigurdsson überraschend Glandorf und Pekeler als "Reserve für den Notfall" berufen. Beide standen dem DHB zuletzt nicht zur Verfügung.

Wechsel seien ähnlich wie beim Triumph bei der EM in Polen in diesem Frühjahr "unproblematisch" möglich, sagte Sigurdsson, der in Frankreich auf zahlreiche Stammkräfte verzichten muss. Mit den verletzten Steffen Weinhold, Fabian Wiede und Christian Dissinger sowie Martin Strobel fehlen vier Europameister definitiv.

Sigurdsson zieht sein Team vom 28. bis 30. Dezember zu einem Kurzlehrgang in Kamen-Kaiserau zusammen. Am 3. Januar 2017 folgt in Krefeld der vorletzte Test gegen den viermaligen Weltmeister Rumänien, ehe am 9. Januar gegen Österreich die Generalprobe für die WM absolviert wird. Die deutschen Vorrundengegner in Rouen werden Kroatien, Ungarn, Weißrussland, Chile und Saudi-Arabien sein.

Der 18-Mann-Kader der deutschen Handball-Nationalmannschaft:

Tor: Silvio Heinevetter (Füchse Berlin), Andreas Wolff (THW Kiel)

Linksaußen: Uwe Gensheimer (Paris Saint-Germain HB/FRA), Rune Dahmke (THW Kiel)

Rückraum links: Paul Drux, Steffen Fäth (beide Füchse Berlin), Finn Lemke (SC Magdeburg), Julius Kühn (VfL Gummersbach)

Rückraum Mitte: Simon Ernst (VfL Gummersbach), Niclas Pieczkowski (SC DHfK Leipzig), Philipp Weber (HSG Wetzlar)

Rückraum rechts: Kai Häfner (TSV Hannover-Burgdorf), Jens Schöngarth (Frisch Auf Göppingen)

Rechtsaußen: Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen), Tobias Reichmann (KS Vive Tauron Kielce/POL)

Kreis: Patrick Wiencek (THW Kiel), Erik Schmidt (TSV Hannover-Burgdorf), Jannik Kohlbacher (HSG Wetzlar)