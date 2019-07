Golf: Martin Kaymer vor British-Open-K.o.

Deutschlands Topgolfer Martin Kaymer droht das Ende einer beeindruckenden Serie. Der 34-Jährige belegt vor der Schlussrunde der Scottish Open in North Berwick nur den geteilten 38. Platz und wird damit wohl die Qualifikation für die British Open in der kommenden Woche verpassen.

Es wäre das erste Mal seit seinem ersten Auftritt bei einem der vier großen Turniere im Jahr 2008, dass der Mettmanner ein Major sportlich verpasst. Von den vergangenen 47 Austragungen hatte er nur 2017 die US PGA Championship wegen einer Verletzung nicht spielen können.

Um ab dem 18. Juli doch noch an der 148. Auflage von "The Open" im nordirischen Portrush teilnehmen zu können, müsste Kaymer nach den letzten 18 Löchern mindestens in den Top 10 platziert sein. Gleichzeitig dürfen nur maximal zwei Spieler vor ihm liegen, die ebenfalls noch keine Spielberechtigung für die British Open haben.

Der ehemalige Weltranglistenerste Kaymer hatte seinen letzten Toursieg 2014 bei der US Open errungen. Durch seinen zweiten Major-Erfolg hatte er fünf Jahre lang ein automatisches Spielrecht für die vier bedeutendsten Turniere. Diese war nach der diesjährigen US Open abgelaufen. Auch aus den Top 50 der Weltrangliste war er herausgefallen, diese sind ebenfalls spielberechtigt. Kaymer ist aktuell die Nummer 90.

Auch wenn Kaymer am Sonntag in Schottland von Platz 38 noch in die Top 10 vorstoßen sollte, dürfte die Qualifikation kaum gelingen. Nach dem dritten Tag waren vier Spieler mit mindestens vier Schlägen Vorsprung auf den Deutschen in der Spitzengruppe, die ebenfalls noch auf den British-Open-Start hoffen. Der mit zwei Schlägen Vorsprung führende Österreicher Bernd Wiesberger ist bereits qualifiziert.