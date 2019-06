US Open 2019 live im Free-TV? Alle Informationen zur Übertragung

Am Donnerstag starten an der US-Westküste die US Open 2019. Mit von der Partie sind unter anderem Brooks Koepka, Tiger Woods und Martin Kaymer. Kann ich die US Open im Free-TV sehen? Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung.

US Open in Kalifornien - Rahmenzeitplan, Austragungsort, Preisgeld

Die US Open dauern insgesamt vier Tage. Vom 13.06. bis zum 16.06. stehen die weltbesten Spieler auf dem grünen Rasen des Pebble Beach Golf Links. Zum engeren Favoriten-Kreis gehören natürlich die Top-3 der Weltrangliste: Brooks Koepka, Dustin Johnson und Rory McIlroy.

Aufgrund seiner unmittelbaren Küstenlage gilt der Pebble Beach Golf Links als einer der schönsten Golfplätze der Welt. Das erste professionelle Turnier auf dem Pebble Beach Golf Links fand im Jahr 1926 statt.

Das Preisgeld der US Open Championship 2019 ist mit 12.5 Millionen US-Dollar dotiert, das enstpricht etwa 11,1 Millionen Euro.

US Open 2019 live: Wird das Major im Free-TV übertragen?

Eine Free-TV-Übertragung des Majors wird es leider nicht geben. Wie schon in den Jahren zuvor wird das gesamte Live-Event ausschließlich im Pay-TV übertragen.

US Open Championship 2019 live: Übertragung des Turniers im Pay-TV

Um die exklusive Live-Berichterstattung von den US Open kümmert sich der Pay-TV-Sender Sky. An den beiden ersten Turniertagen geht es jeweils ab 21 Uhr mit der Live-Übertragung los, am Samstag und Sonntag beginnt der Sender um 20.30 Uhr mit seiner Berichterstattung.

Neben der klassischen Übertragung auf Sky Sport 2 HD bietet Sky seinen Kunden in diesem Jah täglich die sogenannten "Featured Holes" (Sky Sport 3 HD).

US Open 2019 heute live: Die 1. Runde im TV/LIVESTREAM

Heute legt Sky ab 21 Uhr mit der Live-Berichterstattung los. Die "Featured Holes" werden schon ab 16 Uhr live auf Sky Sport 3 HD übertragen. Das ganze Live-Geschehen der 1. Runde könnt ihr auf Sky Sport 2 HD sehen. Sky begleitet das Geschehen folgendermaßen:

Carlo Knauss

Adrian Grosser

Gregor Biernath

Darüber hinaus bietet Sky seinen Kunden im Internet einen Livestream an: Hier geht's zu Sky Go.

US Open 2019, 1. Runde: Die heutigen Tee-Times im Überblick

Startzeiten sowie Tee-Times mit Top-Spielern und deutscher Beteiligung im Überblick: