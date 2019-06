US Open 2019: Die 3. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag steht die dritte Runde der US Open auf dem Pebble Beach Golf Links an. Hier bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr Woods, Rose, Kaymer und Co. live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt

US Open 2019: Daten und Fakten

Die US Open sind das zweitälteste der vier großen Majorturniere im Herrengolf. Im Turnierkalender steht es seit 2019 an dritter Stelle nach dem Masters und der PGA Championship.

Anders als beispielsweise beim Masters wechseln die Austragungsorte der US Open jährlich. Neben den besten Golfern der Welt um Koepka, Kaymer, Woods und Co., treten hier auch einige Amateurspieler und solche Spieler an, die sich über eines der zahlreichen Qualifikationsturniere einen Platz bei der Endrunde gesichert haben.

Der beste Spieler nach vier Runden hält die Trophäe in den Händen, die im Gegensatz zu anderen Golfpreisen keinen Namen trägt.

US Open 2019: Was macht Kaymer?

Mit dabei auch in diesem Jahr: die deutsche Golf-Hoffnung Martin Kaymer. Und er hat besonders gute Erinnerungen an die US Open. 2014 holte er bei der Austragung in Pinehurst phänomenal mit acht Schlägen Vorsprung seinen zweiten Majorsieg.

Doch darauf folgte für den Mettmanner ein lang anhaltendes Formtief. Zuletzt gab es allerdings einen dritten Platz beim Memorial Tournament, der Hoffnung auf bessere Leistungen des 34-Jährigen bringt.

US Open 2019 live im TV und Livestream

Die Rechte an der Übertragung der US Open 2019 hat sich der Pay-TV-Sender Sky gesichert. Sky-Kunden erleben alle vier Turniertage live und in voller Länge. Am heutigen Samstag geht Sky ab 21 Uhr auf Sendung und begleitet die wichtigsten Spieler in der dritten Runde über das Grün.

Folgendes Kommentatoren-Trio führt dabei durch den Abend:

Carlo Knauss

Adrian Grosser

Gregor Biernath

Neben der Übertragung auf dem Fernseher müssen Sky-Kunden allerdings auch unterwegs nicht in die Röhre schauen. Die SkyGo-App bietet einen Livestream zur Nutzung auf mobilen Endgeräten wie Tablets oder Smartphones an. Die Applikation steht sowohl im Google Play Store als auch im iOS-Store zum kostenfreien Download bereit.

US Open 2019 im Liveticker

SPOX bietet allerdings auch eine kostenfreie Alterative zum umfassenden Sky-Abonnement. Mit dem SPOX-Liveticker bleibt ihr über jeden Put auf dem Grün des Pebble Beach Golf Links informiert.

US Open 2019: Der zweite Tag

An Tag 2 zwei der US Open hat Martin Kaymer seine gute Ausgangsposition nach der ersten Runde verspielt: Mit 75 Schlägen blieb der Deutsche vier über Par und schaffte mit 144 Schlägen gerade so den Cut (Rang 56).

An der Spitze des Tableaus steht überraschend der US-Amerikaner Gary Woodland, der am Freitag - wie schon Mitfavorit Justin Rose am Donnerstag - mit einer 65er-Runde den Platzrekord bei einer US Open in Pebble Beach einstellte.

US Open, Die Tabelle nach Runde 2

Rang Spieler Nationalität Schläge 1 Gary Woodland USA -9 2 Justin Rose England -7 3 Louis Oosthuizen Südafrika -6 T4 Aaron Wise USA -5 T4 Rory McIlory Nordirland -5 T6 Chez Reavie USA -4 T6 Chesson Hadley USA -4 T6 Matt Kuchar USA -4 T6 Brooks Koepka USA -4 T6 Matt Walace England -4

US-Open-Historie : Sieger und Austragungsorte

Gewinnt Brooks Koepka die US Open zum dritten Mal hintereinander? Er wäre der erste Spieler seit über 100 Jahren, dem eine solche Leistung gelingen würde. Der Amerikaner gewann bereits 2017 und 2018. Hier die letzten fünf Sieger und die Austragungsorte im Überblick.