US Open 2019: Die 2. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die 119. US Open auf dem Pebble Beach Golf Links gehen am heutigen Freitag in die 2. Runde. Hier bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr Woods, Kaymer und Co. im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

US Open 2019: Kaymer im Aufwind?

Die US Open 2019 finden in Kalifornien auf der Monterrey-Halbinsel in Pebble Beach statt. Die zweite Runde steht am heutigen Freitag an. Mit dabei auch Martin Kaymer. Der Mettmanner hat gute Erinnerungen an das Major-Turnier aus dem Jahr 2014.

Damals gelang ihm sein zweiter Karrieresieg in einem Major-Turnier auf beeindruckende Art und Weise. In Pinehurst demontierte der damals 29-Jährige Platz und Konkurrenz nach Belieben und gewann mit sensationellen acht Schlägen Vorsprung.

Nach einem anhaltenden Formtief gelang zuletzt der dritte Platz beim Memorial Tournament vor zwei Wochen.

US Open 2019 heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte am jährlich ausgetragenen Turnier in den USA hat sich der Pay-TV-Sender Sky gesichert. Alle vier Turniertage überträgt der Sender live. Am heutigen Freitag geht Sky um 21 Uhr auf Sendung und begleitet die wichtigsten Spieler in der zweiten Runde über das Grün.

Zudem bietet Sky mit SkyGo auch einen Livestream an, mit dem ihr auch unterwegs und an euren mobilen Endgeräten auf dem Laufenden bleibt. Folgendes Kommentatoren-Trio führt euch durch den Abend:

Carlo Knauss

Adrian Grosser

Gregor Biernath

Im Free-TV werden die US Open aus Kalifornien leider nicht übertragen.

US Open 2019: Der erste Tag

Justin Rose ist optimal in die US Open gestartet. Der Engländer spielte am ersten Tag sechs unter Par und steht mit diesem Ergebnis an der Spitze des Feldes. Die deutsche Hoffnung Martin Kaymer liegt mit einem Ergebnis von 69 in der ersten Runde vier Schläge hinter dem führenden Rose auf dem geteilten 16. Platz.

Golf-Legende Tiger Woods hat nach seinem Sieg bei den US Masters einen durchschnittlichen Start in die US Open erwischt. In der ersten Runde spielte er mit 70 Schlägen eins unter Par und liegt damit fünf Schläge hinter dem Führenden Rose auf dem geteilten 28. Rang.

US Open, Die Tabelle nach Runde 1

Rang Spieler Nationalität Punkte 1 Justin Rose England 65 T2 Rickie Fowler USA 66 T2 Xander Schauffele USA 66 T2 Louis Oosthuizen Südafrika 66 T2 Aaron Wise USA 66 T6 Scott Piercy USA 67 T6 Nate Lashley USA 67 T8 Sepp Straka Österreich 68 T8 Emiliano Grillo Argentinien 68 T8 Rory McIlroy Nordirland 68 T8 Gary Woodland USA 68 T8 Chez Reavie USA 68 T8 Chesson Hadley USA 68 T8 Henrik Stenson Schweden 68 T8 Francesco Molinari Italien 68

US Open: Die 2. Runde im Liveticker

Auch ohne umfassendes Sky-Abonnement braucht ihr allerdings nicht in die Röhre schauen. Hier bei SPOX werdet ihr mit den aktuellsten Geschehnissen über dem großen Teich auf dem Laufenden gehalten.

Hier geht's zum SPOX-Golf-Liveticker!

US Open: Sieger und Austragungsorte

Gewinnt Brooks Koepka die US Open zum dritten Mal in Folge? Er wäre der erste Spieler seit über 100 Jahren, dem eine solche Leistung gelingen würde. Der Amerikaner gewann bereits 2017 und 2018. Hier die letzten fünf Gewinner und die Austragungsorte im Überblick.