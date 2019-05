PGA Championship: Koepka führt mit Rekordvorsprung

Brooks Koepka ist der erneute Sieg bei der US PGA Championship kaum noch zu nehmen. Der 29-Jährige führt nach der dritten Runde auf dem Bethpage Black Course auf Long Island mit sieben Schlägen vor einem Quartett. Es ist der größte Vorsprung nach 54 Löchern in der Geschichte des Turniers.

Nach zwei grandiosen 63er- und 65er-Runden an den ersten beiden Tagen spielte Koepka zwar diesmal nur eine 70 und kam damit auf den Platzstandard, doch sein bislang schärfster Verfolger und Landsmann Jordan Spieth verlor mit zwei Schlägen über Par weiter an Boden.

"Ich fühle mich gut, ich fühle Selbstvertrauen", sagte Koepka, der mit nun zwölf Schlägen unter Par vor den Amerikanern Harold Varner III, Luke List und Dustin Johnson sowie dem Thailänder Jazz Janewattananond führt, "aber ich denke nicht über die Sieben-Schläge-Führung, nicht über den Sieg nach. Ich denke immer nur daran, was ich beim ersten Schlag machen muss".

Für US-Superstar Tiger Woods und den deutschen Top-Golfer Martin Kaymer (Mettmann) war das Turnier bereits zur Halbzeit beendet gewesen. Beide waren beim zweiten Major-Turnier der Saison am Cut gescheitert.

