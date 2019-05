Golf - US PGA Championship 2019 heute live: Übertragung im TV, LIVESTREAM, LIVETICKER

Im New Yorker Stadtteil Long Island, genauer in Bethpage, wird am frühen Nachmittag die 2. Runde der US PGA Championship gespielt. Bei SPOX erfahrt ihr alles zu den Übertragungen im TV und Livestream sowie den Startzeiten.

Spätestens seit dem Masters-Triumph in Augusta ist Tiger Woods wieder zurück an der absoluten Weltspitze. Nachdem Woods die PGA Championship bereits viermal gewinnen konnte (1999, 2000, 2006, 2007), will der US-Amerikaner nun seinen fünften Titel auf der New Yorker Halbinsel klar machen.

PGA Championship 2019 heute live im TV und im LIVESTREAM

Das zweite Major des Jahres wird nicht im Free-TV übertragen. Damit bleibt das Pay-TV für alle Fans von Martin Kaymer, Tiger Woods, Brooks Koepka & Co. die einzige Anlaufstelle. Sky beginnt die Live-Übertragungen aus Bethpage jeweils im abendlichen Termin.

Die Live-Übertragung der 2. Runde am heutigen Freitag beginnt, wie auch gestern, wieder um 19 Uhr (MEZ). Durch die Übertragungen begleitet euch bis einschließlich Sonntag Carlo Knauss und Gregor Biernath als Kommentatoren.

Sky strahlt alle vier Turniertage auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD aus. Außerdem können Sky-Kunden das Turnier per Livestream auf Sky Go mitverfolgen.

PGA Championship in Bethpage heute im LIVETICKER

Viel früher geht die Live-Berichterstattung bei SPOX los. Bereits ab 13.30 Uhr beginnt SPOX das Geschehen vom PGA-Turnier in Bethpage live zu tickern, sodass ihr nicht auf die abendliche Live-Übertragung warten müsst.

Zum SPOX-Liveticker des zweiten Turniertags bei dem PGA Championship 2019 geht's hier lang.

US PGA Championship, 2. Tag: Tee-Time und erste Flights

Auch heute betreten die PGA-Profis ab 12.45 Uhr den grünen Rasen. Aus deutscher Sicht wird es ab 13.40 Uhr spannend, wenn Martin Kaymer erstmals aufteet. Der amtierende Titelträger, Brooks Koepka, greift voraussichtlich erst ab 19.49 Uhr ins Zweitrunden-Geschehen ein.

Das sind die vier ersten Flights am zweiten Tag:

Tee Startzeit Spieler 1 Spieler 2 Spieler 3 1 12:45 Ryan Vermeer, USA Adrian Otaegui, ESP Jason Kokrak, USA 10 12:45 Michael Thompson, USA Danny Lee, NZL Justin Bertsch, USA 1 12:56 Alex Björk, SWE Rod Perry, USA Ross Fisher, ENG 10 12:56 Cameron Champ, USA Rich Berberian, Jr., USA Lucas Glover, USA





PGA-Tour 2019: Aktuelle Weltrangliste

