US PGA Championship 2019 heute live: Startzeiten, Spieler und Live-Übertragungen

Am heutigen Donnerstag beginnen die PGA Championship 2019 in Bethpage. Diese Woche dürft ihr die Fertigkeiten von Spielern wie Tiger Woods, Dustin Johnson oder Brooks Koepka begutachten. Was ihr im Vorfeld bezüglich der Startzeiten, der Live-Übertragung und des Teilnehmerfeldes wissen müsst, bekommt ihr hier bei SPOX zu Gesicht.

Ein Major der neuen Golf-Saison liegt hinter den Spielern der US-Tour. Vom 16. Mai (heute) bis zum 19. Mai (Sonntag) findet das zweite Major des Jahres im US-amerikanischen Bethpage statt.

PGA Championship 2019 in Bethpage: Austragungsort und Preisgeld

Zum ersten PGA Championship kam es im Jahr 1916, als das Major im Siwanoy Country Club in Bronxville (New York) ausgetragen wurde. Damals wie heute findet das Turnier nicht selten im Bundesstaat New York statt. Auch im Rahmen der diesjährigen PGA Championship finden sich die Spieler in New York wieder.

Der Austragungsort Bethpage Black Court liegt in einem Weiler auf Long Island, wo unter anderem im Jahr 2002 und 2009 die US Open stattfanden. Insbesondere Tiger Woods dürfte das Jahr 2002 auf Long Island mit viel Positivem assoziieren. Immerhin triumphierte Woods 2002 beim US Open, indem er als einziger Spieler unter Par abschloss.

In diesem Jahr ist das Major in Bethpage mit einem Gesamt-Preisgeld von 11.000.000 Dollar dotiert.

PGA Championship in Bethpage, 1. Runde: Tee-Times und anstehende Flights

Zum ersten Flight kommt es heute Mittag um 12.45 Uhr mitteleuropäischer Zeit, wenn unter anderem Rob Labritz, Beau Hossler und J.J. Spaun aufteen. Der letzte Flight des Tages steht um 2.22 PM, also um 20.22 Uhr deutsche Zeit, auf dem Programm.

Auch der Vorjahres-Sieger Brook Koepka betritt heute Nachmittag den Rasen auf dem Bethpage Black Court. Ab 14.24 Uhr soll der 29-Jährige zusammen Tiger Woods ins zweite Major-Turnier des Jahres starten.

Aus deutscher Sicht wird es gegen 19.05 Uhr interessant. Dann hat Martin Kaymer seinen ersten Auftritt bei dem diesjährigen Major-Turnier in Bethpage.

Hier ein kleiner Überblick zu einigen der anstehenden Erstrunden-Flights bei dem PGA Championship 2019:

Tee Startzeit Spieler 1 Spieler 2 Spieler 3 1 12:45 Rob Labritz, USA Beau Hossler, USA J.J. Spaun, USA 10 12:45 Ben Cook, USA Scott Piercy, USA Brian Gay, USA 1 12:56 Sam Burns, USA Jeffrey Schmid, USA Keith Mitchell, USA 10 12:56 Thomas Pieters, BEL Patton Kizzire, USA Adam Hadwin, CAN 10 14:02 Rickie Fowler, USA Bubba Watson, USA Justin Rose, ENG 10 14:24 Brooks Koepka, USA Francesco Molinari, ITA Tiger Woods, USA 1 19:05 Padraig Harrington, IRL Martin Kaymer, GER Keegan Bradley, USA 1 19:38 Rory McIlroy, NIR Phil Mickelson, USA Jason Day, AUS 1 20:22 Dylan Frittelli, RSA Andrew Filbert, USA Kurt Kitayama, USA 10 20:22 Mikko Korhonen, FIN Craig Hocknull, AUS Jhonattan Vegas, VEN

US PGA Championship in Bethpage heute live: Im TV/LIVESTREAM

Das Live-Geschehen vom zweiten Major-Turniers des Jahres wird im Free-TV nicht zu sehen. Vielmehr hat sich der Pay-TV-Sender Sky die Live-Übertragungsrechte gesichert und geht heute sowie am Wochenende im abendlichen Termin live auf Sendung.

Heute startet Sky die Live-Übertragung vom Black Course in Bethpage um 19 Uhr. Dann begleiten euch folgende Sky-Reporter durch den ereignisreichen Golf-Abend in Bethpage:

Kommentatoren: Carlo Knauss und Gregor Biernath

Auch morgen meldet sich der Pay-TV-Sender live ab 19 Uhr zu Wort und überträgt das Tages-Geschehen bis spät in den Abend. Am dritten und vierten Turnier-Tag geht es eine Stunde später, jeweils um 20 Uhr (MEZ) los. Alle Live-Übertragungen werden auf Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD und im Livestream auf Sky Go ausgestrahlt.

PGA Championship 2019 - US-Major heute im LIVETICKER

Selbstverständlich könnt ihr alle vier anstehenden Turnier-Tage des Majors ebenso via SPOX-Liveticker hautnah mitverfolgen.

Ab 13.30 Uhr könnt ihr die 1. Runde bei SPOX im Liveticker mitlesen, sodass ihr auch von unterwegs keine wichtige Entscheidung des Tages verpasst.

Am morgigen Freitag ist der SPOX-Liveticker ebenfalls ab 13.30 Uhr aktiv, während der Liveticker am Samstag und Sonntag jeweils ab 17 Uhr online ist.

PGA Championship 2019, Bethpage: Top-Spieler im Überblick

Einige der Top-Spieler bei dem PGA Championship 2019 auf einen Blick:

Dustin Johnson: 1. der Weltrangliste; Alter: 34; Gewonnene Majors: US Open 2016

Tiger Woods: 6. der Weltrangliste; Alter: 43; Gewonnene Majors: Masters (1997, 2001, 2002, 2005, 2019), PGA Championship (1999, 2000, 2006, 2007), US Open (2000, 2002, 2008), British Open (2000, 2005, 2006)

Rory McIlroy: 4. der Weltrangliste; Alter: 30; Gewonnene Majors: PGA Championship (2012, 2014), US Open (2011), British Open (2014)

Brooks Koepka: 3. der Weltrangliste; Alter: 29; Gewonnene Majors: PGA Championship (2018), US Open (2017, 2018)

Jordan Spieth: 39. der Weltrangliste; Alter: 25; Gewonnene Majors: Masters (2015), US Open (2015), British Open (2017)

