Golf - PGA Championship 2019, 4. Tag heute live: Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag kommt es am vierten Tag der PGA Championship 2019 in Bethpage zum Finale. Aktuell führt Titelverteidiger Brooks Koepka das Feld an. Hier bei SPOX bekommt ihr alle wichtigen Infos rund um den Zeitplan und die Live-Übertragung des Golfturniers.

Der US-Amerikaner Brooks Koepka steht nach dem dritten Tag mit 198 Schlägen auf dem ersten Platz und befindet sich mit -12 unter Par vor seinen Mitstreitern.

PGA Championship 2019: TV-Übertragung und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky ist in diesem Jahr für die komplette Live-Berichterstattung im Golf zuständig. Somit zeigt der Bezahlsender auch die PGA Championship 2019 live und exklusiv. Wie schon am Samstag begleitet Sky das Geschehen in Bethpage ab 20 Uhr.

Folgendes Duo meldet sich ab 20 Uhr bei Sky Sport 2 zu Wort:

Carlo Knauss

Gregor Biernath

Neben der TV-Übertragung bietet der Pay-TV-Sender auch einen Livestream via Sky Go an. Die Übertragung geht bis spät in die Nacht. Im Anschluss zeigt Sky dann die Zusammenfassung.

PGA Championship in Bethpage heute im LIVE-TICKER

Ihr habt kein Abonnement von Sky und könnt die PGA Championship 2019 nicht sehen? Dann könnt ihr auf den ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen. Der 4. Tag wird ab 19 Uhr live mitgetickert, also könnt ihr das Geschehen auch bequem unterwegs verfolgen.

Das aktuelle PGA-Scoreboard

Hier der Überblick über den PGA-Stand nach der dritten Runde.

Ranking Spieler Par 3. Runde Total 1 Brooks Koepka -12 70 198 T2 Jazz Janewattananond -5 67 205 T2 Dustin Johnson -5 69 205 T2 Luke List -5 69 205 T2 Harold Varner -5 67 205 T6 Hideki Matsuyama -4 68 206 T6 Matthew Wallace -4 70 206 T8 Patrick Cantlay -3 68 207 T8 Xander Schauffele -3 68 207 T8 Adam Scott -3 72 207





PGA Tour 2019 - Weltrangliste: Wo stehen Martin Kaymer und Tiger Woods?

Martin Kaymer scheiterte bei den PGA Championship bereits am Cut. Der in Mettmann geborene Kaymer feierte seinen letzten nennenswerten Erfolg vor fünf Jahren bei den US Open, was gleichzeitig sein letzter Major-Titel war. Der heute 34-Jährige gewann damals mit acht Schlägen Vorsprung. Aktuell steht Martin Kaymer auf dem 198. Platz der Weltrangliste.

© getty

Tiger Woods hingegen ist nach seinem Masters-Erfolg in Augusta wieder obenauf und findet sich selbst auf Rang sieben der Weltrangliste wieder. Doch den Cut verpasste der US-Amerikaner ebenfalls.

Aktuelle Weltrangliste - Top 10 (Stand 14.05.2019)