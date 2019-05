Golf - PGA Championship 2019, 3. Tag heute live: Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem Mastes-Erfolg von Augusta möchte Golf-Superstar Tiger Woods auch bei der PGA Championship in Bethpage um eine Top-Platzierung mitspielen. Bislang dominiert jedoch in erster Linie dessen Landsmann und Titelverteidiger Koepka. SPOX liefert euch neben einzelnen Startzeiten, alle Infos rund um die Live-Übertragung.

Schon am ersten Tag der PGA Championship 2019 lag Brooks Koepka mit 63 Schlägen und sieben unter Par vor seinen Mitstreitern.

PGA Championship 2019 in Bethpage heute live im TV und Livestream

In diesem Jahr ist das Pay-TV, genauer der Bezahlsender Sky, für die komplette Live-Berichterstattung im Fernsehen verantwortlich. Während die Übertragungen am Donnerstag und Freitag schon um 19 Uhr anliefen, liefert Sky am heutigen Samstag erst um 20 Uhr die ersten Live-Bilder aus Bethpage.

Ab 20 Uhr meldet sich folgendes Sky-Duo zu Wort und geht bei Sky Sport 1 sowie Sky Sport 1 HD live auf Sendung:

Sky-Kommentatoren: Carlo Knauss und Gregor Biernath

Den Championship-Abend strahlt Sky im Pay-TV sowie im Livestream via Sky Go bis spät in die Nacht aus. Ab 1 Uhr zeigt der Sender dann mit Zusammenfassungen zum dritten Tag.

US PGA Championship 2019 heute im LIVETICKER

Neben den TV-Übertragungen von Sky können Fans der PGA Championship das gesamte Spielgeschehen ebenfalls über den Liveticker mitverfolgen. SPOX tickert den dritten Turnier-Tag ab 17 Uhr live, sodass ihr die Live-Ergebnisse auch bequem von unterwegs abrufen könnt.

Zum SPOX-Liveticker bei der PGA Championship 2019 geht's hier lang.

PGA-Tour 2019: Wo steht Martin Kaymer in der Weltrangliste?

Seit Monaten, wenn nicht sogar Jahren versucht der geborene Mettmanner Martin Kaymer an seine Leistungen vergangener Tage anzuknüpfen. Seinen letzten nennenswerten Erfolg holte Kaymar vor fünf Jahren, als er mit einem Vorsprung von acht Schlägen die US Open gewann, was gleichzeitig seiner letzte Major-Titel war.

Die ehemalige Nummer Eins nimmt aktuell den 198. Platz auf der Weltrangliste ein und scheiterte am Cut.

Aktuelle Weltrangliste - Top 10 (Stand 14.05.19):