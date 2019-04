Golf, US Masters in Augusta heute live: Die 2. Runde im TV, Livestream und Liveticker

Das erste Major-Turnier des Jahres 2019 ist in vollem Gange. Wann die besten Golfer der Welt in der zweiten Runde im legendären Augusta National Club abschlagen und wo ihr alle Höhepunkte live im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER sehen könnt, erfahrt ihr hier.

Das heiß begehrte Green Jacket wird wieder in Georgia vergeben. Zum US Masters versammelt sich die Elite des Golfsports auf die Grüns an der Magnolia Lane.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

US Masters in Augusta, 2. Runde: Startzeit, Datum

Die 2. Runde des Masters in Augusta beginnt am heutigen Freitag, den 12. April. Das Masters wird über das Wochenende ausgespielt, der erste Flight der zweiten Runde wird heute um 14.30 Uhr deutscher Zeit aufteen.

US Masters in Augusta live sehen: Übertragung im TV und Livestream

Im frei empfangbaren Fernsehen ist das Major-Turnier nicht zu verfolgen. Stattdessen hat sich Sky die Rechte an den Golfübertragungen gesichert. Der Pay-TV-Sender zeigt das komplette Wochenende live. Für SkyGo-Abonnenten bietet der Pay-TV-Sender auch einen Livestream an.

Darüber hinaus stellt Sky frei empfangbare Livestreams ausgewählter Fligths und Löcher auf skysport.de zur Verfügung.

Carlo Knauss und Gregor Biernath kommentieren die Übertragung.

US Masters: Die 18 Löcher von Augusta © SPOX 1/18 © SPOX 2/18 © SPOX 3/18 © SPOX 4/18 © SPOX 5/18 © SPOX 6/18 © SPOX 7/18 © SPOX 8/18 © SPOX 9/18 © SPOX 10/18 © SPOX 11/18 © SPOX 12/18 © SPOX 13/18 © SPOX 14/18 © SPOX 15/18 © SPOX 16/18 © SPOX 17/18 © SPOX 18/18

US Masters in Augusta heute live: Liveticker auf SPOX

Ihr könnt das gesamte Event auf SPOX per LIVE-TICKER verfolgen, wenn ihr kein Sky-Abo habt. Heute steigen wir ab 14.30 Uhr pünktlich zum ersten Flight ein.

Kaymer und Langer: Die deutschen Starter beim US Masters in Augusta

Beim ersten Major Turnier des Jahres 2019 sind auch zwei deutsche Golfer am Start: Bernhard Langer genießt durch seine zwei Siege an der Magnolia Lane (1985 und 1993) ein lebenslanges Teilnahme-Recht am US Masters. Nach dem ersten Tag liegt der 61-Jährige einen Schlag unter Par aussichtsreich im Rennen. Um 15.14 Uhr startet startet sein Flight zusammen mit Matt Wallace (England) und Alvaro Ortiz (Mexiko).

Martin Kaymer schlägt schon ab 14.41 Uhr ab. Er geht zusammen mit Devon Bling (USA) und Trevor Immelman (Südafrika) in die zweite Runde. Durch den Sieg bei der US Open 2014 besitzt er Startrecht. Den US-Open-Siegern der vergangenen fünf Jahre steht dieses Privileg zu.

Kaymer beendete seinen ersten Tag mit einem Bogey auf der 18 und damit einer 73. Keine überragende Runde des Deutschen, aber etwas, worauf er aufbauen kann. Momentan liegt er damit einen Schlag über Par und auf Rang 46.

© getty

US Masters: Die letzten zehn Gewinner des Green Jacket