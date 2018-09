Golf - Tiger Woods gegen Phil Mickelson im Show-Match: Ort, Datum, Preisgeld

Der Kampf der Giganten ist bestätigt. Mit Tiger Woods und Phil Mickelson treten die vermeintlich besten Golfer ihrer Generation in einem Head-to-Head gegeneinander an. Hier gibt es alle Infos zum Show-Match zwischen den beiden Altmeistern.

Woods und Mickelson gehören zu den bestbezahltesten Golfer der Welt. Zusammen gewannen sie 19 Major-Titel. Für den Gewinner des Showdowns werden neun Millionen Dollar Preisgeld ausbezahlt.

Tiger Woods vs. Phil Mickelson: Wo und wann findet das Show-Match statt?

Das Spektakel wird am Wochenende von Thanksgiving stattfinden. Der Shadow Creek Golf Course in Las Vegas ist am 23. November der Austragungsort des Wettkampfes. Einige Faktoren wie die Uhrzeit und die Übertragung sind noch nicht bekannt.

Ryder Cup: Tiger Woods und Phil Mickelson erhalten Wildcards

Seit 2012 steht Tiger Woods wieder im Aufgebot des US-Teams für den Ryder Cup. Das gab der Teamkapitän Jim Furyk am 4. September bekannt. Neben Woods erhielten auch Phil Mickelson und Bryson DeChambeau Wildcards für den Teamwettstreit zwischen den USA und Europa.

Woods wurde bereits sieben weitere Male für den Ryder Cup nominiert. Für Mickelson ist es sogar die zwölfte Nominierung in Folge. Damit stellt er einen neuen Rekord auf. Welcher Spieler die vierte Wildcard erhält, ist noch nicht bekannt.

Tiger Woods vs. Phil Mickelson: Warum?

Tiger Woods und Phil Mickelson sind seit vielen Jahren erbitterte Konkurrenten. Allerdings entwickelte sich in den vergangenen Jahren aus zahlreichen Duellen auch eine tiefe Freundschaft. Bei den Players Championship im Mai hatte Mickelson dann die Idee eines Showmatches. "Warum lassen wir die ganze Turnier-Sache nicht hinter uns und spielen Mann-gegen-Mann um einen hohen Einsatz?"

Gesagt, getan. Tiger Woods und Phil Mickelson duellieren sich um ein Preisgeld von rund neun Millionen US-Dollar - eine mehr als beachtliche Summe.

Tiger Woods vs. Phil Mickelson: Eine neue Art der Golfübertragung

Beim Showmatch zwischen Tiger Woods und Phil Mickelson werden beide Akteure Mikrofone tragen und somit für die Zuschauer am Fernsehschirm einen Mehrwert schaffen. Noch nie zuvor gab es im elitären Golfsport etwas Vergleichbares. "Das erlaubt uns, ein bisschen authentischer zu sein, wenn man so will", erklärt Mickelson. "Wir denken, dass es einiges an Interesse geben wird, aber ich versuche, es auch in einer Art zu präsentieren, die man in normalen Übertragungen nicht zu sehen bekommt."

Mickelson weiter: "Mit nur zwei Jungs sollten wir ein komplett anderes Erlebnis mit den Fans haben. Weil es weniger Publikum geben wird, das nicht unbedingt Absperrungen haben wird, können sie auf das Fairway gehen und nah an die Grüns. Die Idee dahinter ist, nicht nur dieses großartige Match zu haben, sondern auch eine interaktive Erfahrung, sodass die Fans etwas sehen können, das sie nie zuvor in einer Golfübertragung gesehen haben."

Tiger Woods: Die letzten Ergebnisse

Saison Tour Turnier Position To Par 2018 PGA Dell Technologies Championship T24 --7 2018 PGA The Northern Trust T40 -4 2018 PGA/European Tour PGA Championship 2 -14 2018 PGA/European Tour WGC Bridgestone Invitational T31 0

Phil Mickelson: Die letzten Ergebnisse