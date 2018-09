Ryder Cup heute live: Golf am Samstag live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

Am ersten Tag des Ryder Cups kam es bereits zu einer spektakulären Aufholjagd. Nachdem die Amerikaner am Vormittag stark vorlegten, gewannen die Europäer am Nachmittag alle Sessions und führen nun. Heute geht es mit Tag zwei weiter (ab 8 Uhr im LIVETICKER). SPOX gibt die wichtigsten Informationen zum Event und der Übertragung im Fernsehen und Livestream.

Im Gegensatz zu allen anderen wichtigen Golfturnieren geht es beim Ryder Cup nicht um Preisgeld oder die Platzierung in der Weltrangliste, sondern um das Prestige. Zudem treten nicht einzelne Sportler gegeneinander an, sondern das Team USA gegen das Team Europa. Das Event findet dabei alle zwei Jahre statt.

Ryder Cup 2018: Datum, Beginn, Ort,

Das Hauptturnier Ryder Cup hat am gestrigen Freitag begonnen, die Vorveranstaltungen begannen bereits am Dienstag. Am heutigen Samstag ist die erste Partie bereits um 8.10 Uhr. Morgen endet das Turnier dann. Das Turnier wird in der Nähe von Paris, auf dem L'Albatros-Platz, der erst kürzlich gänzlich erneuert worden war, ausgetragen. Es ist erst das zweite Mal in der Geschichte, dass das Turnier in Europa stattfindet.

Ryder Cup heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die exklusiven Übertragungsrechte für den Ryder Cup liegen bei Sky. Der Pay-TV-Sender hat für das Turnier kurzzeitig einen eigenen Kanal eingerichtet: Sky Ryder Cup HD. Dort werden neben den Live-Übertragungen auch Hintergrundberichte zu dem Turnier gezeigt. Der Kanal ist auch als Livestream über Sky Go zu empfangen.

Pro Turniertag zeigt Sky zudem eine Stunde Live-Übertragung kostenlos auf skysport.de. Heute dauert die Übertragung von 8 Uhr bis 9 Uhr.

SPOX begleitet das Turnier zudem die ganze Zeit per Livetickerund hält euch über alle Schläge auf dem Laufenden.

Ryder Cup 2018: Team Europe und Team USA im Überblick