Golf: Alles zu den British Open - TV-Übertragung, Livestream, Liveticker

Mit den British Open startet das dritte Major-Turnier des Jahres. Mit Martin Kaymer und Bernhard Langer konnten sich auch zwei Deutsche Golfspieler für das älteste Major-Championship-Turnier qualifizieren. Hier findet ihr alle Infos zum Turnier und zur Übertragung im TV.

Wann und Wo finden die British Open statt?

Die British Open finden vom Donnerstag, den 19. Juli. 2018 bis Sonntag, den 22. Juli. 2018 statt. Die Open Championship wird traditionell in Schottland, England und Nordirland ausgetragen. The Old Course in St. Andrews ist die Konstante des Turniers. Alle fünf Jahre werden hier Partien ausgetragen. Ansonsten werden die Kurse und Anlagen vom Veranstalter, Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews ohne klare Ordnung zusammengestellt.

2018 machen die 147. British Open im schottischen Carnoustie halt. Das Golfturnier ist bereits zum siebten mal auf dem Carnoustie-Championship-Kurs.

Hier ist eine Auflistung der Austragungsorte der British Open.

Anlage Land St. Andrews Old Course Schottland Carnoustie Schottland Muirfield Schottland Turnberry Schottland Royal Troon Golf Club Schottland Royal St. George's England Royal Birkdale England Royal Lytham & St. Annes England Royal Liverpool (Hoylake) England

Wo kann ich die British Open live sehen?

Alle vier Turniertage sind beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen - auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD. Für Golf-Fans ohne Sky-Abo bietet der Sender auch einen täglichen Livestream für einmalig 15 Euro an.

Kommentar: Carlo Knauss, Gregor Biernath, Adrian Grosser und Jonas Friedrich.

SPOX bietet zu allen vier Tagen einen Liveticker an.

© getty

Golf: Open Championship - Die Termine

Donnerstag, 19. Juli 2018

1. Tag - Übertragung: Ab 10 Uhr

Freitag, 20. Juli 2018

2. Tag - Übertragung: Ab 10 Uhr

Samstag, 21. Juli 2018

3. Tag - Übertragung: Ab 11 Uhr

Sonntag, 22. Juli 2018

4. Tag - Übertragung: Ab 10 Uhr

Golf: Die Top-10 der PGA-Tour

Position Name Nationalität 1 Dustin Johnson USA 2 Justin Thomas USA 3 Justin Rose England 4 Brooks Koepka USA 5 Jon Rahm Spanien 6 Jordan Spieth USA 7 Rickie Fowler USA 8 Rory Mcllroy Nordirland 9 Jason Day Australien 10 Tommy Fleetwood England

Welche Bedeutung hat die Open Championship?

Die Open Championship ist das älteste der vier Major-Turnieren im professionellen Golf. 1860 wurde das Golfturnier das erste Mal ausgetragen. Bis 1894 wurde das Turnier ausschließlich in Schottland ausgetragen. Später kamen dann England und Nordirland als Austragungsorte hinzu. Es ist das einzige Major-Turnier, dass in Europa ausgetragen wird.

Die Qualifikationskriterien für die Open Championship

Das Wort "Open" besagt, das alle Golfspieler sich für das Turnier qualifizieren können, egal ob Profi oder Amateurspieler. Vorausgesetzt er kann ein Plus-Handicap aufweisen, also besser als Par spielen. Amateure können über Lokale-, Regionale- oder Qualifikationsturniere einen Platz für die British Open gewinnen. Profis können sich automatisch qualifizieren, müssen aber einige Kriterien erfüllen.

Die British Open Gewinner der letzten zehn Jahre