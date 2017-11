Tour-Finale: Kaymer bringt sich in Stellung

Primera Division Sa 20:45 Atletico - Real: Wer siegt im Derbi madrileño? Serie A Sa 18:00 Derby della Capitale: AS Roma - Lazio SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam of Darts: Tag 6 NHL Coyotes @ Canadiens NBA Warriors @ Celtics NFL Titans @ Steelers A-League Brisbane -

Melbourne City DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

17. November Indian Super League Kerala -

Kalkutta Ligue 1 Lille -

St. Etienne SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Viertelfinale Premiership Gloucester -

Saracens Ligue 1 Amiens -

Monaco Championship Preston -

Bolton Primera División Girona -

Real Sociedad Hockey World League England -

Deutschland NBA Thunder @ Spurs J1 League Kobe -

Hiroshima DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

18. November Primera División Getafe -

Alaves Premier League Arsenal -

Tottenham Premiership Ross County -

Celtic Rugby Union Internationals Wales -

Georgien Premier League Liverpool -

Southampton Rugby Union Internationals England -

Australien Championship Reading -

Wolverhampton Primera División Leganes -

Barcelona Ligue 1 PSG -

Nantes Serie A AS Rom -

Lazio Rugby Union Internationals Schottland -

Neuseeland Rugby Union Internationals Irland -

Fidschi Premier League Man United -

Newcastle Primera División Sevilla -

Celta Vigo Championship Fulham -

Derby County Ran Fighting ran Fighting Gala Ligue 1 Dijon -

Troyes Ligue 1 Guingamp -

Angers Ligue 1 Straßburg -

Rennes Ligue 1 Toulouse -

Metz Premier League Leicester -

Man City (DELAYED) Eredivisie Breda -

Ajax Primera División Atletico Madrid -

Real Madrid Serie A Neapel -

AC Mailand SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Viertelfinale King Of Kings King of Kings 51 Premier League West Bromwich -

Chelsea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Everton (DELAYED) Premier League Burnley -

Swansea (DELAYED) NBA Warriors @ 76ers Hockey World League Deutschland -

China DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

19. November Primera División Malaga -

La Coruna ACB Andorra -

Malaga Serie A Crotone -

Genua Super Liga Ivanjica -

Partizan SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Halbfinale Championship Leeds -

Middlesbrough 1. HNL Dinamo Zagreb -

Lokomotiva Zagreb Ligue 1 Caen -

Nizza BSL Tofas -

Anadolu Efes Serie A Benevento -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Juventus Serie A SPAL -

Florenz Serie A FC Turin -

Chievo Verona Serie A Udinese -

Cagliari Premiership Exeter -

Harlequins Primera División Espanyol -

Valencia Premier League Zenit -

Tosno Ligue 1 Lyon -

Montpellier Premier League Watford -

West Ham First Division A Brügge -

Waasland-Beveren Superliga Bröndby -

Nordsjaelland Primera División Las Palmas -

Levante ACB Barcelona -

Valencia NFL RedZone -

Week 11 Serie A Flamengo -

Corinthians SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Finale Primera División Bilbao -

Villarreal Serie A Inter Mailand -

Atalanta Ligue 1 Bordeaux -

Marseille NBA Wizards @ Raptors NHL Islanders @ Hurricanes Superliga Boca Juniors -

Racing NFL Eagles @ Cowboys Hockey World League Niederlande -

Südkorea DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

20. November Ligue 1 Amiens -

Lille Serie A Hellas Verona -

Bologna Premier League Brighton -

Stoke Primera División Eibar -

Real Betis NHL Blue Jackets @ Sabres NBA Wizards @ Bucks NFL Falcons @ Seahawks Hockey World League Deutschland -

Argentinien DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

21. November DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

21. November Copa Sudamericana Libertad -

Independiente NBA Bulls @ Lakers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

22. November Bundesliga United Volleys -

BR Volleys Championship Ipswich -

Sheffield Wed Copa Libertadores Gremio -

Lanus NBA Warriors @ Thunder DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

23. November Indian Super League Chennai -

NorthEast United NFL Vikings @ Lions Copa Sudamericana Flamengo -

Junior NFL Giants @ Redskins DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

24. November Players Championship Players Championship: Tag 1 -

Session 1 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Belgien: Tag 1 Indian Super League Kerala -

Jamshedpur M-1 M-1 Challenge Inguschetien NHL Penguins @ Bruins Players Championship Players Championship: Tag 1 -

Session 2 Pro14 Leinster -

Newport Premiership Newcastle -

Gloucester Ligue 1 St. Etienne -

Straßburg Premiership Dundee -

Rangers Premier League West Ham -

Leicester Primera División Celta Vigo -

Leganes NHL Islanders @ Flyers Super Liga Cukaricki -

Roter Stern NHL Senators @ Blue Jackets NBA Bulls @ Warriors A-League FC Sydney -

Brisbane DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

25. November Primera División Alaves -

Eibar Championship Barnsley -

Leeds Players Championship Players Championship: Tag 2 -

Session 1 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Belgien: Tag 2 Serie A Bologna -

Sampdoria Rugby Union Internationals Schottland -

Australien Rugby Union Internationals England -

Samoa Championship Norwich -

Preston Primera División Real Madrid -

Malaga Ligue 1 Rennes -

Nantes Serie A Chievo Verona -

SPAL Serie A Sassuolo -

Hellas Verona Rugby Union Internationals Wales -

Neuseeland Premier League Liverpool -

Chelsea Primera División Real Betis -

Girona Rugby Union Internationals Irland -

Argentinien Championship Sheff Utd -

Birmingham Ligue 1 Caen -

Bordeaux Ligue 1 Dijon -

Toulouse Ligue 1 Metz -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Lille Ligue 1 Troyes -

Angers Players Championship Players Championship: Tag 2 -

Session 2 Premier League Tottenham -

West Bromwich (DELAYED) Primera División Levante -

Atletico Madrid Premier League Swansea -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Stoke (DELAYED) Premier League Man United -

Brighton (DELAYED) Premier League Newcastle -

Watford (DELAYED) NBA Pelicans @ Warriors World Championship Boxing Sergey Kovalev -

Vyacheslav Shabranskyy J1 League Cerezo Osaka -

Kobe J1 League Kashima -

Kashiwa DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

26. November Primera División La Coruna -

Bilbao Davis Cup Men National_team Frankreich -

Belgien: Tag 3 Players Championship Players Championship: Tag 3 -

Session 1 Eredivisie Excelsior -

PSV Premier League Southampton -

Everton Ligue 1 Nizza -

Lyon Serie A Genua -

AS Rom Serie A AC Mailand -

FC Turin Serie A Udinese -

Neapel Premiership Saracens -

Exeter Primera División Real Sociedad -

Las Palmas Ligue 1 Marseille -

Guingamp Premier League Huddersfield -

Man City Serie A Lazio -

Florenz Primera División Villarreal -

Sevilla Premier League Burnley -

Arsenal (DELAYED) NFL RedZone -

Week 12 NHL Canucks @ Rangers First Division A Brügge -

Zulte-Waregem Players Championship Players Championship: Tag 3 -

Session 2 Primera División Valencia -

Barcelona Serie A Juventus -

Sampdoria Ligue 1 Monaco -

PSG Primeira Liga Benfica -

Setubal NBA Suns @ Timberwolves NHL Oilers @ Bruins Superliga River Plate -

Newell's Old Boys NFL Packers @ Steelers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

27. November Premier League Spartak -

Zenit Serie A Atalanta -

Benevento Championship QPR -

Brentford Primera División Espanyol -

Getafe NBA Cavaliers @ 76ers NHL Flyers @ Penguins DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

28. November DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

28. November BSL Fenerbahce -

Büyükcekmece Ligue 1 Amiens -

Dijon Ligue 1 Straßburg -

Caen Coppa Italia Sampdoria -

Pescara Ligue 1 Bordeaux -

St. Etienne Premier League Watford -

Man United Premier League Brighton -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Newcastle (DELAYED) Premier League Leicester -

Tottenham (DELAYED) Copa Sudamericana Independiente -

Libertad NBA Wizards @ Timberwolves DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

29. November Coppa Italia Chievo Verona -

Hellas Verona Ligue 1 Angers -

Rennes Ligue 1 Guingamp -

Montpellier Ligue 1 Lyon -

Lille Ligue 1 Metz -

Marseille Ligue 1 Nantes -

Monaco Ligue 1 Toulouse -

Nizza Copa del Rey Barcelona -

Murcia Cup Anderlecht -

Lüttich Ligue 1 PSG -

Troyes Premier League Stoke -

Liverpool Premier League Bournemouth -

Burnley (DELAYED) Premier League Arsenal -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Man City -

Southampton (DELAYED) Premier League Everton -

West Ham (DELAYED) Premier League Chelsea -

Swansea (DELAYED)

Martin Kaymer hat beim Finale der Europa-Tour seine zuletzt aufsteigende Form bestätigt. Der 32-Jährige aus Mettmann meisterte den Par-72-Kurs in Dubai in 68 Schlägen und reihte sich auf dem zehnten Platz in der erweiterten Spitzengruppe ein.

In der vergangenen Woche hatte der zweimalige Major-Sieger in Sun City auf dem Weg zu seinem ersten Toursieg seit 2014 Rang fünf erreicht.

Spitzenreiter in Dubai war der US-Amerikaner Patrick Reed mit 65 Schlägen vor Olympiasieger Justin Rose und dem Australier Scott Hend.

In Dubai werden neben den acht Millionen Dollar für das Turnier auch noch fünf Millionen Dollar als Sonderprämie ausgeschüttet.

Der Beste in der Abschlusswertung der Saison erhält davon 1,25 Millionen Dollar, der Zehnte noch 250.000. Kaymer belegt vor dem Finale den 35. Platz.

Tommy Fleetwood erwischt schwachen Start

Insgesamt haben noch drei Spieler die Chance auf den großen Zahltag. Allen voran der in der Gesamtwertung führende Engländer Tommy Fleetwood, der mit 73 Schlägen allerdings einen schwachen Start erwischte.

Dazu gesellen sich Rose sowie US-Masterssieger Sergio Garcia aus Spanien.