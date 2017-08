Starke Schlussrunde von Siem

#DAZNfightclub So Re-Live Mayweather vs. McGregor: Das komplette Spektakel Bundesliga So 18:00 Die Highlights vom Sonntag Premiership Live Ross County -

Rangers Ligue 1 Live Angers -

Lille Premier League Live Liverpool -

Arsenal Allsvenskan Live Malmö -

Göteborg First Division A Gent -

Anderlecht Serie A Live FC Turin -

Sassuolo Superliga Nordsjälland -

Kopenhagen Primera División Espanyol -

Leganes Primera División Eibar -

Bilbao 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premier League Zenit -

Rostow Super Liga Roter Stern -

Partizan NFL Bears @ Titans MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Cubs @ Phillies Primera División Getafe -

Sevilla Serie A Chievo Verona -

Lazio Serie A Crotone -

Hellas Verona Serie A AC Mailand -

Cagliari Serie A Neapel -

Atalanta Serie A Spal -

Udinese Serie A Palmeiras -

Sao Paulo Ligue 1 Monaco -

Marseille Premier League Tottenham -

Burnley (Delayed) Primeira Liga Braga -

Porto Primera División Real Madrid -

Valencia NFL Bengals @ Redskins Premier League West Brom -

Stoke (Delayed) Superliga Boca Juniors v

Olimpo Serie A Cruzeiro -

Santos Superliga Temperley -

River Plate NFL 49ers @ Vikings DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

28. August Ligue 2 Orleans -

Lens MLB Marlins @ Nationals MLB Braves @ Phillies MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

29. August DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

29. August MLB Marlins @ Nationals MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

30. August MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

31. August MLB White Sox @ Twins Champions Hockey League Adler Mannheim -

Trinec WC Qualification Europe Frankreich -

Niederlande MLB Dodgers @ Diamondbacks WC Qualification South America Venezuela -

Kolumbien WC Qualification South America Chile -

Paraguay WC Qualification South America Uruguay -

Argentinien MLB Blue Jays @ Orioles WC Qualification South America Brasilien -

Ecuador WC Qualification South America Peru -

Bolivien DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

01. September PGA Championship Dell Technologies Championship: Tag 1 WC Qualification Europe Kasachstan -

Montenegro Champions Hockey League Krakau -

Red Bull München MLB Braves @ Cubs WC Qualification Europe Dänemark -

Polen WC Qualification Europe Rumänien -

Armenien WC Qualification Europe Litauen -

Schottland WC Qualification Europe Malta -

England WC Qualification Europe Tschechien -

Deutschland WC Qualification Europe Norwegen -

Aserbaidschan WC Qualification Europe San Marino -

Nordirland MLB Red Sox @ Yankees MLB Phillies @ Marlins National Rugby League Roosters -

Titans National Rugby League Sea Eagles -

Panthers National Rugby League Storm -

Raiders DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

02. September PGA Championship Dell Technologies Championship: Tag 2 Premiership Saracens -

Northampton Premiership Wasps -

Sale NCAA Division I FBS Clemson @ Kent. St NCAA Division I FBS Akron @ Penn St. WC Qualification Europe Albanien -

Liechtenstein WC Qualification Europe Georgien -

Irland WC Qualification Europe Serbien -

Moldawien Pro14 Scarlets -

Southern Kings MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Cubs Pro14 Connacht -

Glasgow WC Qualification Europe Isreal -

Mazedonien WC Qualification Europe Spanien -

Italien WC Qualification Europe Wales -

Österreich NCAA Division I FBS Alabama @ Florida St. National Rugby League Dragons -

Bulldogs National Rugby League Tigers -

Warriors DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

03. September Premiership Leicester -

Bath Serie B Empoli -

Bari WC Qualification Europe Färöer Inseln -

Andorra WC Qualification Europe Weißrussland -

Schweden WC Qualification Europe Estland -

Zypern WC Qualification Europe Ungarn -

Portugal WC Qualification Europe Lettland -

Schweiz WC Qualification Europe Frankreich -

Luxemburg WC Qualification Europe Griechenland -

Belgien WC Qualification Europe Gibraltar -

Bosnien-Herzegowina DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

04. September WC Qualification Europe Armenien -

Dänemark WC Qualification Europe Aserbaidschan -

San Marino MLB Yankees@Orioles WC Qualification Europe Montenegro -

Rumänien WC Qualification Europe England -

Slowakei WC Qualification Europe Schottland -

Malta WC Qualification Europe Slowenien -

Litauen WC Qualification Europe Deutschland -

Norwegen WC Qualification Europe Nordirland -

Tschechien MLB Cubs @ Pirates MLB Nationals @ Marlins DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

05. September WC Qualification Europe Mazedonien -

Albanien WC Qualification Europe Italien -

Israel WC Qualification Europe Liechtenstein -

Spanien WC Qualification Europe Island -

Ukraine WC Qualification Europe Türkei -

Kroatien WC Qualification Europe Kosovo -

Finnland WC Qualification Europe Österreich -

Georgien WC Qualification Europe Moldawien -

Wales WC Qualification Europe Irland -

Serbien WC Qualification South America Bolivien -

Chile WC Qualification South America Kolumbien -

Brasilien WC Qualification South America Ecuador -

Peru MLB Cubs @ Pirates WC Qualification South America Argentina -

Venezuela WC Qualification South America Paraguay -

Uruguay DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

06. September MLB Yankees@Orioles DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

07. September MLB Marlins@Braves Premiership Sale -

Newcastle Primera División Leganes -

Getafe MLB Marlins@Braves J1 League Kofu -

Shimizu J1 League Urawa -

Kashiwa J1 League Gosaka -

Kobe Primera División Real Madrid -

Levante Premiership Bath -

Saracens Primera División Valencia -

Atletico Madrid Primera División Sevilla -

Eibar Primera División Barcelona -

Espanyol MLB Marlins@Braves

Eine Woche nach seinem zweiten Platz in Bad Griesbach hat Golfprofi Marcel Siem auf der Europa-Tour erneut überzeugt. Der 37 Jahre alte Ratinger spielte am Schlusstag des mit 1,8 Millionen Euro dotierten Turniers im dänischen Farsö wie zum Auftakt eine 66 und rückte mit insgesamt 273 Schlägen von Platz 26 auf Rang 10 vor.

Der ehemalige Weltranglistenerste Martin Kaymer, der in Farsö sein Comeback nach vierwöchiger Turnierpause wegen Problemen an Arm und Schulter bestritt, landete auf Platz 31. Der 32-Jährige aus Mettmann, zuvor schlaggleich mit Siem, spielte am Sonntag eine Par-71-Runde und rutschte auf dem Leaderboard mit 278 Schlägen noch hinter den Nürnberger Bernd Ritthammer (28./277) ab.

Die Münchner Sebastian Heisele und Florian Fritsch beendeten das Turnier mit jeweils 282 Schlägen auf dem 57. Platz. Den Sieg und damit 300.000 Preisgeld sicherte sich der Amerikaner Julian Suri nach einer starken Schlussrunde (64) mit insgesamt 265 Schlägen deutlich vor dem Engländer David Horsey (269).