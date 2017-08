Spieth startet verhalten in PGA Championship

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Auckland Darts Masters Live Auckland Darts Masters: Tag 1 National Rugby League Live Broncos -

Golfstar Jordan Spieth hat seine Rekordjagd bei der US PGA Championship mit einer mäßigen Runde eröffnet. Der Amerikaner benötigte auf dem Par-71-Kurs in Charlotte/North Carolina zum Auftakt 72 Schläge und liegt nach dem Ende des ersten Tages nur auf dem geteilten 33. Platz.



"Ich kann nicht schlechter putten als heute. Bis zum Grün lief es eigentlich ganz gut. Das Problem lag auf dem Grün, da haben Geschwindigkeit und Linien nicht so gepasst", sagte Spieth. Der 24-Jährige kann mit einem Sieg beim vierten Major des Jahres als jüngster Spieler der Geschichte und sechster überhaupt den Karriere-Grand-Slam komplettieren.

Dafür benötigt British-Open-Champion Spieth allerdings noch eine deutliche Steigerung. Der Däne Thorbjörn Olesen und Kevin Kisner aus den USA liegen mit einer 67 bereits fünf Schläge vor ihm, dahinter folgen fünf US-Golfer, unter ihnen auch US-Open-Gewinner Brooks Koepka, mit jeweils 68 Schlägen.

Erstes Hole-in-One seit 2013

Dem niederländischen Golfprofi Joost Luiten gelang derweil das erste Hole-in-One bei dem Turnier seit 2013. Der 31-Jährige versenkte den Ball am vierten Loch, einer Par-3-Anlage, aus 165 m mit nur einem Schlag. Das bislang letzte Hole-in-One bei dem Major hatte der Südafrikaner Tim Clark vor vier Jahren geschafft. Chancen auf eine Topplatzierung hatte Luiten allerdings spätestens seit einem Triple-Bogey auf der 16 nicht mehr.

Der Weltranglistenzweite Spieth kann im Quail Hollow Club Großes vollbringen. Siege bei allen vier Majors waren zuvor nur Jack Nicklaus, Tiger Woods, Ben Hogan, Gary Player und Gene Sarazen gelungen. Spieth würde den Altersrekord von Woods brechen, der dieses Ziel im Jahr 2000 mit 24 Jahren und sechs Monaten erreicht hatte. Spieth wäre am Sonntag 24 Jahre und 17 Tage alt.

Deutsche Golfer sind in Quail Hollow nicht am Start. Martin Kaymer, Sieger von 2010, musste seinen Start wegen anhaltender Schmerzen in Arm und Schulter absagen.