Kaymer bricht auf dritter Runde ein

Erlebe

deinen Sport

live MLB Sa Live White Sox -

Rangers Serie A Sa Live Palmeiras -

Gremio MLB Sa Live Reds -

Cubs MLB Sa Live Brewers -

Marlins Serie A So 00:00 Atletico Goianiense -

Santos MLB So 04:07 Angels -

Mariners National Rugby League So 08:00 Rabbitohs -

Panthers DAZN ONLY Golf Channel So 12:00 Golf Central Daily -

02. JULI CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande MLB So 19:10 Reds -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Yankees MLB So 20:10 White Sox -

Rangers MLB So 20:10 Brewers -

Marlins Serie A So 21:00 Flamengo -

Sao Paulo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Vasco Da Gama MLB Di 00:05 Nationals -

Mets Serie A Di 01:00 Fluminense -

Chapecoense MLB Di 01:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 01:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 02:10 Twins -

Angels MLB Di 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 20:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 20:20 Cubs -

Bay Rays J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa MLB Mi 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Do 01:35 Braves -

Astros MLB Do 02:15 Cardinals -

Marlins MLB Do 04:10 Mariners -

Royals Shanghai Darts Masters Do 12:30 Shanghai Darts Masters -

Tag 1 MLB Do 19:45 Cardinals -

Marlins MLB Fr 01:05 Nationals -

Braves MLB Fr 01:07 Blue Jays -

Astros MLB Fr 02:10 Twins -

Orioles National Rugby League Fr 11:50 Roosters -

Rabbitohs Shanghai Darts Masters Fr 12:30 Shanghai Darts Masters -

Tag 2 MLB Sa 01:07 Blue Jays -

Astros MLB Sa 04:10 Mariners -

Athletics MLB Sa 04:15 Giants -

Marlins National Rugby League Sa 09:30 Panthers -

Sea Eagles J1 League Sa 12:00 Vissel Kobe -

Vegalta Sendai CSL Sa 13:35 Beijing Guoan -

Guangzhou Evergrande Hockey World League Sa 14:00 Pool A: Deutschland -

Polen (Damen) Hockey World League Sa 16:00 Pool B: USA -

Chile (Damen) MLB Sa 19:05 Yankees -

Brewers Serie A Sa 23:00 Vasco Da Gama -

Flamengo Serie A So 00:00 Corinthians -

Ponte Preta MLB So 01:15 Cubs -

Pirates J1 League So 11:30 Urawa -

Nigata Hockey World League So 12:00 Pool A: Neuseeland -

Frankreich (Herren) CSL So 13:35 Tianjin -

Shandong Hockey World League So 14:00 Pool A: Spanien -

Japan (Herren) Allsvenskan So 15:00 Norrköping -

Elfsborg Hockey World League So 16:00 Pool B: Belgien -

Ägypten (Herren) Hockey World League So 18:00 Pool B: Südafrika -

Irland (Herren) MLB So 19:05 Yankees -

Brewers MLB So 19:07 Blue Jays -

Astros Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras MLB So 21:05 Rangers -

Angels IndyCar Series So 23:30 Iowa Corn 300 Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Hockey World League Mo 12:00 Pool B: Argentinien -

Chile (Damen) Hockey World League Mo 14:00 Pool A: Deutschland -

Irland (Damen) Hockey World League Mo 16:00 Pool A: England -

Polen (Damen) Allsvenskan Mo 19:00 Göteborg -

Halmstad Hockey World League Di 12:00 Pool A: Neuseeland -

Japan (Herren) Hockey World League Di 14:00 Pool A: Australien -

Frankreich (Herren) Hockey World League Di 16:00 Pool B: Deutschland -

Ägypten (Herren) Hockey World League Di 18:00 Pool B: Belgien -

Irland (Herren) MLB Mi 02:00 All-Star Game: National League -

American League Hockey World League Mi 12:00 Pool B: Indien -

Chile (Damen) Hockey World League Mi 14:00 Pool A: Irland -

Polen (Damen) Hockey World League Mi 16:00 Pool A: Japan -

England (Damen) Hockey World League Mi 18:00 Pool B: Südafrika -

Argentinien (Damen) Club Friendlies Do 02:00 Sydney -

Arsenal Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians Hockey World League Do 12:00 Pool B: Irland -

Ägypten (Herren) Hockey World League Do 14:00 Pool A: Japan -

Frankreich (Herren) Hockey World League Do 16:00 Pool A: Spanien -

Australien (Herren) Hockey World League Do 18:00 Pool B: Südafrika -

Deutschland (Herren) US Darts Masters Do 21:00 US Masters -

Tag 1 Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio National Rugby League Fr 10:00 Warriors -

Panthers National Rugby League Fr 11:50 Raiders -

Dragons Hockey World League Fr 12:00 Pool A: Polen -

Japan (Damen) Hockey World League Fr 14:00 Pool B: Chile -

Südafrika (Damen) Hockey World League Fr 16:00 Pool B: USA -

Argentinien (Damen) Hockey World League Fr 18:00 Pool A: Deutschland -

England (Damen) US Darts Masters Fr 21:00 US Masters -

Tag 2 MLB Sa 01:05 Oioles -

Cubs Club Friendlies Sa 02:00 LA Galaxy -

Man United Club Friendlies Sa 02:00 Swansea -

Philadelphia Union

Martin Kaymer hat drei Wochen vor der British Open in Royal Birkdale einen Rückschlag erlebt. Der 32-Jährige brach auf der dritten Runde der French Open in Paris ein und fiel nach einer 77er-Runde mit insgesamt 219 Schlägen auf den 66. Platz zurück. Spitzenreiter vor den letzten 18 Löchern waren der Schwede Alexander Björk und Peter Uihlein aus den USA mit jeweils 205 Schlägen.

Der zweimalige Major-Gewinner Kaymer war mit einer 69 und Platz 15 aussichtsreich in die mit 7,0 Millionen Dollar dotierte Konkurrenz auf dem Platz im Le National, im kommenden Jahr Schauplatz des 42. Ryder Cups gegen die USA, gestartet. Am Samstag unterliefen ihm auf dem Par-71-Kurs zwei Doppel-Bogeys und vier Bogeys bei nur zwei Birdies. Vor der British Open (20. bis 23. Juli) wird der ehemalige Weltranglistenerste noch in der Woche zuvor die Scottish Open in Troon spielen.

Bester Deutscher vor der Schlussrunde von den Toren von Paris war der Düsseldorfer Maximilian Kiefer, der mit einer 72 ins Klubhaus kam und mit 213 Schlägen auf dem 21. Platz lag. Dahinter folgten aus einem nach dem Cut verbliebenen deutschen Quartett noch der Ratinger Marcel Siem (40./214) und der Münchner Florian Fritsch (55./217).