Gal in Galloway in der Spitzengruppe

Sonntag, 04.06.2017

Gal liegt nur vier Schläge hinter dem Führungsduo Paula Creamer (USA) und Kim In-Kyung (Südkorea).

Deren Landsfrau Ryu So-Yeon scheiterte derweil am Cut und wird daher nicht die neue Nummer eins der Weltrangliste sein. Stattdessen wird das Ranking ab der kommenden Woche Ariya Jutanugarn als erste Thailänderin anführen. Sie verdrängt die Neuseeländerin Lydia Ko, die 84 Wochen am Stück die Spitzenposition besaß und wie Jutanugarn nicht in Galloway dabei ist.

