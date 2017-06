Kaymer glückt guter Start in Paris

Erlebe

live AEGON International Women Single Do Live WTA Eastbourne: Viertelfinals Hockey World League Do Live Neuseeland -

Italien (Damen) Boodles Challenge Do Live The Boodles: Tag 3 Hockey World League Do 15:30 Australien -

China (Damen) Hockey World League Do 17:45 Niederlande -

Spanien (Damen) MLB Do 18:10 Indians -

Rangers Hockey World League Do 20:00 Südkorea -

Belgien (Damen) MLB Fr 02:10 White Sox -

Yankees National Rugby League Fr 11:50 Broncos -

Storm AEGON International Women Single Fr 12:00 WTA Eastbourne: Halbfinals DAZN ONLY Golf Channel Fr 12:00 Golf Central Daily -

30. Juni Boodles Challenge Fr 13:30 The Boodles: Tag 4 MLB Sa 01:10 Reds -

Cubs MLB Sa 02:10 White Sox -

Rangers MLB Sa 02:15 Royals -

Twins MLB Sa 04:07 Angels -

Mariners DAZN ONLY Golf Channel Sa 12:00 Golf Central Daily -

01. Juli J1 League Sa 12:00 Urawa -

Hiroshima J1 League Sa 12:00 Kawasaki -

Kobe AEGON International Women Single Sa 13:15 WTA Eastbourne: Finale Boodles Challenge Sa 13:30 The Boodles: Tag 5 CSL Sa 13:35 Jiangsu Suning -

Shanghai SIPG Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Eskilstuna MLB Sa 20:10 White Sox -

Rangers MLB Sa 22:10 Brewers -

Marlins MLB So 04:07 Angels -

Mariners National Rugby League So 08:00 Rabbitohs -

Panthers CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande MLB So 19:10 Reds -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Yankees MLB So 20:10 White Sox -

Rangers MLB So 20:10 Brewers -

Marlins Serie A So 21:00 Flamengo -

Sao Paulo MLB Di 00:05 Nationals -

Mets Serie A Di 01:00 Fluminense -

Chapecoense MLB Di 01:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 01:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 02:10 Twins -

Angels MLB Di 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 20:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 20:20 Cubs -

Bay Rays J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa MLB Mi 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Do 01:35 Braves -

Astros MLB Do 02:15 Cardinals -

Marlins MLB Do 04:10 Mariners -

Royals Shanghai Darts Masters Do 13:00 Shanghai Darts Masters -

Tag 1 MLB Do 19:45 Cardinals -

Marlins MLB Fr 01:05 Nationals -

Braves MLB Fr 01:07 Blue Jays -

Astros MLB Fr 02:10 Twins -

Orioles National Rugby League Fr 11:50 Roosters -

Rabbitohs Shanghai Darts Masters Fr 13:00 Shanghai Darts Masters -

Tag 2 MLB Sa 01:07 Blue Jays -

Astros MLB Sa 04:10 Mariners -

Athletics MLB Sa 04:15 Giants -

Marlins National Rugby League Sa 09:30 Panthers -

Sea Eagles J1 League Sa 12:00 Vissel Kobe -

Vegalta Sendai CSL Sa 13:35 Beijing Guoan -

Guangzhou Evergrande Hockey World League Sa 14:00 Pool A: Deutschland -

Polen (Damen) Hockey World League Sa 16:00 Pool B: USA -

Chile (Damen) MLB Sa 19:05 Yankees -

Brewers Serie A So 00:00 Corinthians -

Ponte Preta MLB So 01:15 Cubs -

Pirates J1 League So 11:30 Urawa -

Nigata Hockey World League So 12:00 Pool A: Neuseeland -

Frankreich (Herren) CSL So 13:35 Tianjin -

Shandong Hockey World League So 14:00 Pool A: Spanien -

Japan (Herren) MLB So 19:05 Yankees -

Brewers MLB So 19:07 Blue Jays -

Astros Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras MLB So 21:05 Rangers -

Angels IndyCar Series So 23:30 Iowa Corn 300 Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Hockey World League Mo 12:00 Pool B: Argentinien -

Chile (Damen) Hockey World League Mo 14:00 Pool A: Deutschland -

Irland (Damen) Hockey World League Mo 16:00 Pool A: England -

Polen (Damen) Allsvenskan Mo 19:00 Göteborg -

Halmstad Hockey World League Di 12:00 Pool A: Neuseeland -

Japan (Herren) Hockey World League Di 14:00 Pool A: Australien -

Frankreich (Herren) Hockey World League Di 16:00 Pool B: Deutschland -

Ägypten (Herren) Hockey World League Di 18:00 Pool B: Belgien -

Irland (Herren) MLB Mi 02:00 All-Star Game: National League -

American League Hockey World League Mi 12:00 Pool B: Indien -

Chile (Damen) Hockey World League Mi 14:00 Pool A: Irland -

Polen (Damen) Hockey World League Mi 16:00 Pool A: Japan -

England (Damen) Hockey World League Mi 18:00 Pool B: Südafrika -

Argentinien (Damen) Club Friendlies Do 02:00 Sydney -

Arsenal

Nach Wochen der Enttäuschungen ist Deutschlands Topgolfer Martin Kaymer bei der French Open in Paris ein guter Start geglückt.

Der ehemalige Weltranglistenerste spielte auf dem Par-71-Platz im Klub Le National bei Paris, 2018 Schauplatz des 42. Ryder Cups, eine 69 und lag zum Abschluss seiner Runde wie der Ratinger Marcel Siem auf dem siebten Platz.

Dem zweimaligen Majorsieger Kaymer, der zuletzt bei der BMW International Open in München-Eichenried überraschend am Cut gescheitert war, glückten am Donnerstag vier Birdies. Doch ein Bogey am Schlussloch verdarb dem Rheinländer einen besseren Score. Neben Kaymer und Siem sind in Frankreich fünf weitere deutsche Profis am Start.

Mit dem Turnier in Paris beginnt für Kaymer die Vorbereitung auf die British Open vom 20. bis 23. Juli in Royal Birkdale in Southport. In der Woche zuvor spielt er noch die Scottish Open in Troon.