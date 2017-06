Romero triumphiert überraschend in München

Erlebe

deinen Sport

live Mallorca Open Women Single So Live WTA Mallorca: Görges -

Sevastova (Finale) IndyCar Series So Live Grand Prix of Elkhart Lake MLB So Live Indians -

Twins Hockey World League So Live Pool A: Schottland -

Südkorea (Damen) Serie A So 21:00 Gremio -

Corinthians Primera División So 21:15 Boca Juniors -

Unión Santa Fe MLB So 22:05 Giants -

Mets MLB So 22:10 Dodgers -

Rockies MLB So 22:10 Mariners -

Astros Serie A So 23:30 Bahia -

Flamengo AEGON International Women Single Mo 12:00 WTA Eastbourne: Tag 2 DAZN ONLY Golf Channel Mo 12:00 Golf Central Daily -

26. Juni MLB Di 01:05 Nationals -

Cubs MLB Di 01:10 Red Sox -

Twins MLB Di 04:08 Giants -

Rockies MLB Di 04:10 Dodgers -

Angels AEGON International Women Single Di 12:00 WTA Eastbourne: Tag 3 DAZN ONLY Golf Channel Di 12:00 Golf Central Daily -

27. Juni Boodles Challenge Di 13:30 The Boodles -

Tag 1 Hockey World League Di 14:00 Pool A: Südkorea -

China (Damen) DAZN ONLY Golf Channel Di 14:00 The Golf Fix Weekly -

27. Juni Hockey World League Di 16:00 Pool B: Neuseeland -

Malaysia (Damen) Hockey World League Di 18:00 Pool A: Niederlande -

Italien (Damen) Hockey World League Di 20:00 Pool B: Belgien -

Spanien (Damen) MLB Mi 01:10 Red Sox -

Twins DAZN ONLY Golf Channel Mi 12:00 Golf Central Daily -

28. Juni AEGON International Women Single Mi 12:00 WTA Eastbourne: Tag 4 Boodles Challenge Mi 13:30 The Boodles -

Tag 2 MLB Do 01:10 Red Sox -

Twins National Rugby League Do 11:50 Eels -

Bulldogs AEGON International Women Single Do 12:00 WTA Eastbourne: Viertelfinals DAZN ONLY Golf Channel Do 12:00 Golf Central Daily -

29. Juni Boodles Challenge Do 13:30 The Boodles -

Viertelfinals MLB Do 18:10 Indians -

Rangers MLB Fr 02:10 White Sox -

Yankees National Rugby League Fr 11:50 Broncos -

Storm AEGON International Women Single Fr 12:00 WTA Eastbourne: Halbfinals DAZN ONLY Golf Channel Fr 12:00 Golf Central Daily -

30. Juni Boodles Challenge Fr 13:30 The Boodles -

Halbfinals MLB Sa 01:10 Reds -

Cubs MLB Sa 02:10 White Sox -

Rangers MLB Sa 02:15 Royals -

Twins MLB Sa 04:07 Angels -

Mariners DAZN ONLY Golf Channel Sa 12:00 Golf Central Daily -

01. Juli J1 League Sa 12:00 Kawasaki -

Kobe AEGON International Women Single Sa 13:15 WTA Eastbourne: Finale CSL Sa 13:35 Jiangsu Suning -

Shanghai SIPG FIBA U19 World Cup Sa 15:15 Argentinien -

Frankreich Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Eskilstuna FIBA U19 World Cup Sa 17:30 Iran -

USA FIBA U19 World Cup Sa 17:45 Deutschland -

Litauen MLB Sa 20:10 White Sox -

Rangers MLB Sa 22:10 Brewers -

Marlins MLB So 04:07 Angels -

Mariners National Rugby League So 08:00 Rabbitohs -

Panthers CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande FIBA U19 World Cup So 15:30 Frankreich -

Neuseeland FIBA U19 World Cup So 16:00 Spanien -

Kanada FIBA U19 World Cup So 17:45 Puerto Rico -

Deutschland MLB So 19:10 Reds -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Yankees MLB So 20:10 White Sox -

Rangers MLB So 20:10 Brewers -

Marlins Serie A So 21:00 Flamengo -

Sao Paulo MLB Di 00:05 Nationals -

Mets Serie A Di 01:00 Fluminense -

Chapecoense MLB Di 01:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 01:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 02:10 Twins -

Angels FIBA U19 World Cup Di 13:45 Spanien -

Mali FIBA U19 World Cup Di 16:00 Italien -

USA MLB Di 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 20:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 20:20 Cubs -

Bay Rays J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa MLB Mi 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Do 01:35 Braves -

Astros MLB Do 02:15 Cardinals -

Marlins MLB Do 04:10 Mariners -

Royals Shanghai Darts Masters Do 13:00 Shanghai Darts Masters -

Tag 1 MLB Do 19:45 Cardinals -

Marlins MLB Fr 01:05 Nationals -

Braves MLB Fr 01:07 Blue Jays -

Astros MLB Fr 02:10 Twins -

Orioles National Rugby League Fr 11:50 Roosters -

Rabbitohs Shanghai Darts Masters Fr 13:00 Shanghai Darts Masters -

Tag 2 MLB Sa 01:07 Blue Jays -

Astros MLB Sa 04:10 Mariners -

Athletics MLB Sa 04:15 Giants -

Marlins National Rugby League Sa 09:30 Panthers -

Sea Eagles National Rugby League Sa 11:30 Storm -

Eels Hockey World League Sa 12:00 Pool A: Japan -

Irland (Damen) J1 League Sa 12:00 Vissel Kobe -

Vegalta Sendai CSL Sa 13:35 Beijing Guoan -

Guangzhou Evergrande Hockey World League Sa 14:00 Pool A: Deutschland -

Polen (Damen) Hockey World League Sa 16:00 Pool B: USA -

Chile (Damen) MLB Sa 19:05 Yankees -

Brewers Serie A So 00:00 Corinthians -

Ponte Preta IndyCar Series So 01:00 Iowa Corn 300 MLB So 01:15 Cubs -

Pirates

Als Überraschungssieger Andres Romero den Siegerpokal in die Höhe reckte, war Martin Kaymer längst schon abgereist. Während der frühere Weltranglistenerste bei seinem Heimturnier in München-Eichenried erneut maßlos enttäuscht hatte, triumphierte der Argentinier sensationell bei der 29. BMW International Open.

Mit 271 Schlägen und 17 unter Par siegte der 36-Jährige auf dem Par-72-Kurs knapp vor Thomas Detry aus Belgien, dem favorisierten US-Masters-Sieger Sergio Garcia aus Spanien und Richard Bland aus England (alle 273). Für seinen zweiten Toursieg kassierte Romero, nur 837. der Weltrangliste, eine Siegprämie in Höhe von 333.330 Euro. 2007 hatte er auf der European Tour in Hamburg gewonnen. In München durfte Romero nur wegen einer Sponsoreneinladung starten.

"Ich bin überglücklich, nach zehn Jahren wieder einmal gewonnen zu haben. Ich kann es kaum glauben", sagte der strahlende Sieger.

Von den deutschen Golfern sorgte wenigstens Nicolai von Dellingshausen (Düsseldorf) für einen Lichtblick. Mit einer starken 67er-Runde am Sonntag verbesserte sich der 24-Jährige noch um 40 Plätze auf Rang 26 und war bester von insgesamt 14 Deutschen.

Martin Kaymer enttäuscht

Dagegen war die mit zwei Millionen Euro dotierte Veranstaltung für Topgolfer Martin Kaymer ernüchternd verlaufen. Der 32-Jährige aus Mettmann war bereits am Freitag nach zwei schwachen Par-Runden am Cut gescheitert

Sein letzter Toursieg ist über drei Jahre her. 2014 hatte Kaymer die US Open gewonnen, seinen Leistungen von damals hinkt der frühere Weltranglisteerste seitdem hinterher.

"Ich habe sehr viel auf den Grüns liegen lassen. Das ist sehr, sehr frustrierend", hatte Kaymer nach seinem Aus gesagt. Er wolle trotz der Frust-Tage von München weiter "sein Ding durchziehen. Ich werde an meinem kurzen Spiel arbeiten." In den nächsten Wochen stünden bei den French, Scottish und British Open "wichtige Turniere an". Da werde er wieder "angreifen".

Dies will auch der amtierende British-Open-Sieger Henrik Stenson. Der Schwede verpasste in München die erfolgreiche Titelverteidigung und seinen dritten Sieg nach 2016 und 2006. Stenson belegte mit 277 Schlägen diesmal nur den zehnten Platz.