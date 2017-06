Alle Infos zur US Open 2017 in Erin Hills

Donnerstag, 01.06.2017

Die US Open 2017 finden in diesem Jahr in Erin Hills statt

Wann finden die US Open statt?

Die erste Runde startet wie üblich an einem Donnerstag, diesmal ist es der 15. Juni 2017. Traditionell findet die Abschlussrunde am dritten Sonntag im Juni statt. In diesem Jahr ist dies der 18. Juni.

Wer darf an den US Open teilnehmen?

Wie der Name schon sagt, hat jeder die Chance am Turnier teilzunehmen. Ob Profi oder Amateur, jeder Golfer hat die Chance, an einem regionalen Qualifikationsturnier in Japan, England oder den USA teilzunehmen.

Wer ist direkt qualifiziert?

Neben den Qualifikationsturnieren sind einige Spieler bereits direkt dabei. So sind die Sieger der letzten zehn US Open ebenso automatisch qualifiziert wie die beiden Erstplatzierten der US Amateur Championship und der britischen Ausgabe, und auch die Gewinner der letzten fünf Masters, British Open, PGA Championships.

Ebenfalls dabei sind die Gewinner der vergangenen drei Ausgaben der PLAYERS Championship, der Gewinner der European Tour und der Sieger der letzten US Senior Open Championship. Die Top 60 der Weltrangliste am 22. Mai 2017 und 12. Juni 2017 sind ebenso startberechtigt, wie der Gewinner der olympischen Goldmedaille, den Top Ten der letzten US Open und allen Spielern, die sich im vergangenen Jahr für die Tour Championship qualifiziert hatten.

Wie ist der Kurs einzuschätzen?

Erin Hills ist für die meisten Spieler ein großes Rätsel. So gut wie keiner der Profis hat jemals auf der nur gut zehn Jahre alten Anlage gespielt. Auf den ersten Blick sieht der Kurs einfach aus, da es kaum Höhenunterschiede gibt. Doch Vorsicht ist geboten: Zahlreiche Bunker sind vom Abschlag nicht einsehbar, zudem befinden sich viele Unebenheiten auf dem Parcours. Ist ein Spieler erst einmal auf dem Grün erwarten ihn paradiesische Zustände. Die Puts sollten sitzen. Probleme könnte lediglich der Wind bereiten. Dieser ist auf den weiten Feldern von Wisconsin tückisch und unberechenbar. Trotz aller Tücken erwarten die Experten aber einen Shootout. Das bedeutet, dass die Scores niedrig bleiben werden und viele Teilnehmer den Platzstandard deutlich schlagen werden.

Wer ist der Titelverteidiger?

2016 wurde im Oakmont Country Club nordöstlich von Pittsburgh in Pennsylvania gespielt. Der US-Amerikaner Dustin Johnson gewann seinen ersten Major-Titel. Am Ende triumphierte er mit drei Schlägen Vorsprung auf das Trio Jim Furyk, Shane Lowry und Scott Piercy. Johnson strich für seinen Erfolg 1,8 Millionen US-Dollar ein.

Ist Tiger Woods dabei?

Nein, der einstige Weltklassespieler wird nicht am Start, auch wenn er dank seines Sieges 2008 ein automatisches Startrecht hat. Dass Woods zuletzt betrunken am Steuer in Florida erwischt wurde, spielt dabei keine Rolle. Der dreifache Sieger der US Open wurde erst kürzlich erneut am Rücken operiert und wird gleich mehrere Monate ausfallen.

Wie schnitten die Deutschen bisher ab?

Martin Kaymer ist bislang der einzige deutsche Gewinner der US Open. Er triumphierte 2014 in Pinehurst und gewann mit acht Schlägen Vorsprung. Dabei gelangen ihm gleich zwei 65er Runden zu Beginn. Es war der niedrigste Score zur Halbzeit in der Geschichte der Open. Bereits 2010 schaffte Kaymer den Sprung unter die besten Zehn und erreichte den geteilten achten Rang. Die deutsche Legende Bernhard Langer war auch schon dreimal unter den Top Ten vertreten. Im Jahr 1987 war ein geteilter vierter Platz das höchste der Gefühle.

Die letzten zehn Sieger der US Open

Jahr Sieger 2016 Dustin Johnson (USA) 2015 Jordan Spieth (USA) 2014 Martin Kaymer (GER) 2013 Justin Rose (ENG) 2012 Webb Simpson (USA) 2011 Rory McIlroy (NIR) 2010 Greame McDowell (USA) 2009 Lucas Glover (USA) 2008 Tiger Woods (USA) 2007 Angel Cabrera (ARG)

Wo wird gespielt?

Die US Open werden Jahr für Jahr auf einem anderen Kurs ausgetragen. 2017 findet das Turnier erstmals im Bundesstaat Wisconsin statt. Der Kurs in Erin Hills wurde dabei erst 2006 eröffnet, beheimatete aber bereits die US Amateur im Jahr 2011. Es ist zudem der erste Par-72-Kurs seit 1992.

Wie hoch ist das Preisgeld?

Insgesamt werden 12 Millionen US-Dollar ausgeschüttet. Der Sieger bekommt dabei einen Scheck über 2,16 Millionen. Die US Open sind damit das erste Major-Event, in dem der Sieger mehr als zwei Millionen Dollar Preisgeld bekommt.

Die Rekordsieger der US Open

Platz Name Land Titel Jahre 1 Willie Anderson SCO 4 1901, 1903, 1904, 1905 Bobby Jones Jr. USA 4 1923, 1926, 1929, 1930 Ben Hogan USA 4 1948, 1950, 1951, 1953 Jack Nicklaus USA 4 1962, 1967, 1972, 1980 5 Hale Irwin USA 3 1974, 1979, 1990 Tiger Woods USA 3 2000, 2002, 2008

Wer überträgt die US Open?

Wie alle anderen großen Turniere wird der PayTV-Sender Sky die US Open vom ersten bis zum letzten Tag begleiten. Dazu wird es im Magazin Golf Central Daily weitere tiefgründige Analysen geben. Dies wird täglich um 12 Uhr auf der Streaming Plattform DAZN zu sehen sein.