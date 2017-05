Alkohol am Steuer! Tiger Woods festgenommen

Montag, 29.05.2017

Laut ESPN-Informationen wurde Woods um kurz vor 11 Uhr Ortszeit am Montagmorgen unter eigener Anerkennungsverpflichtung freigelassen. Die Festnahme erfolgte dem Bericht der Sports Illustrated zufolge um 3 Uhr in der Nacht.

Eine Polizeisprecherin bestätigte lediglich, dass Woods in den frühen Morgenstunden verhaftet und wenige Stunden später zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt wurde.

Noch in der vergangenen Woche, in seinem ersten Statement seit der Rücken-OP im April, hatte Woods erklärt, dass er keine Pläne habe, seine Karriere zu beenden: "Ich will das ganz unmissverständlich klarstellen: Ich will wieder professionell Golf spielen. Aber im Moment liegt mein ganzer Fokus auf der Reha und darauf, das zu machen, was die Ärzte mir sagen."

Tiger Woods im Steckbrief