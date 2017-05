Masson fällt in Ann Arbor zurück

Sonntag, 28.05.2017

Am dritten Tag blieb die 28-Jährige mit einer 76 vier Schläge über dem Platzstandard und fiel mit insgesamt 214 Schlägen vom 16. auf den geteilten 62. Rang zurück. Sandra Gal (Düsseldorf) war bereits zuvor am Cut gescheitert. In Führung liegt die Chinesin Feng Shanshan (201).

Caroline Masson im Steckbrief