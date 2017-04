Kaymer mit gutem Start in Hilton Head

Freitag, 14.04.2017

Einen nicht ganz so guten Auftakt in South Carolina erwischte Alex Cejka. Der Münchner liegt mit 71 Schlägen nach dem ersten Tag der mit 6,5 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung auf dem geteilten Rang 72. In Führung liegt der US-Amerikaner Bud Cauley, der für seine Auftaktrunde 63 Schläge benötigte.

Kaymer gelangen insgesamt sieben Birdies. Zwei Bogeys und ein Doppel-Bogey verhinderten jedoch eine bessere Platzierung.

